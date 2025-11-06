高嘉瑜回鍋 港湖綠營陷深水炸彈

被封為「港湖女神」的高嘉瑜去年競選立委連任失利，日前出面抱怨賣場地瓜品質並聲稱會在港湖重新出發，遭外界解讀是重返北市議會起手式，地方人士評估以高的吸票能力，恐影響民進黨在港湖的席次。國民黨議員游淑慧分析，高嘉瑜回鍋將成為港湖綠營的「深水炸彈」，民進黨議員何孟樺語帶玄機表示，鳳凰不與雞爭食。

台北市議員第二選區（南港、內湖）應選9席，李彥秀去年擊敗高嘉瑜，成功由議員轉戰立委而剩下8席，藍綠陣營均企圖搶下這1席，至於民眾黨中央已提名議員陳宥丞爭取連任，黨內無挑戰者。

連任8屆資深民進黨議員李建昌預計將交棒給律師陳又新，陳曾以社民黨在民國107年投入議員選舉落敗，如今加入綠營以法律諮詢深耕地方。綠營老將王孝維想讓年輕幕僚多歷練再交接，預料明年會再拚1屆，而首次參選就拿下港湖綠營第1高票的何孟樺也將力拚連任。

不過，高嘉瑜來勢洶洶，近日動作頻頻，日前出面炮轟賣場地瓜品質還表示「2026不缺席」，外界解讀高已正式復出。

游淑慧指出，高嘉瑜再出發，港湖綠營選情「深水炸彈」藉由爛地瓜引爆了，炸得民進黨內選區其他議員參選人瑟瑟發抖。

藍營方面，立委羅智強辦公室主任陳冠安，率先表態參選港湖議員，積極走訪基層拜票，9月更合體前國民黨發言人李明璇掃市場拜票。此外，李彥秀助理郭柏毅、前國民黨發言人鄧凱勛雖被點名參選，但無明顯動作。

國民黨議員吳世正、李明賢、游淑慧、闕枚莎明年選戰不會缺席。面對新人挑戰，李明賢表示，鼓勵有志年輕人投入選舉，國民黨一定要鞏固李彥秀的空缺；游淑慧也至陳冠安臉書留言鼓勵，展現風度。