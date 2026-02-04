高嘉瑜宣布強勢回歸選港湖 黨部主委：將配票拚全壘打

民進黨前立委高嘉瑜回鍋選港湖區議員，讓同黨議員喊話「手下留情」。（資料照片／王侑聖攝）





2026地方大選開跑，民進黨前立委高嘉瑜今（4日）到台北市黨部領表，登記參選南港、內湖區市議員，她在2018年拿下3萬4千多高票當選，被視為港湖超級吸票機。此次強勢回鍋，也讓多位綠營參選人「挫勒等」。同選區的綠營議員王孝維就坦言「希望高委員能手下留情，盡量幫我們助選，讓我們也可以一起上」。民進黨台北市黨部主委張茂楠則說，如果平均配票，4席全上沒問題，希望內湖南港採聯合競選、聯合配票，讓所有提名人都能安全上壘。

高嘉瑜2018年參選時拿下最高票，連帶讓同黨議員王孝維成為「落選頭」無法連任。今早王孝維搶頭香第1個領表，他直言，高嘉瑜回鍋參選，自己的選情是最危險的，因民調顯示第1的選擇是高，第2的選擇是他。但台北市議員只有一票，所有票幾乎投在高嘉瑜身上，所以他才落選。希望南港內湖區的選民眼睛張亮一點，讓大家一起上，對民進黨在台北市議會中的席次才有幫助。

王孝維也喊話高嘉瑜「手下留情」，盼高能以身作則，帶領南港內湖區所有議員，共同創造台北市議員全壘打的佳績，讓大家可以一起上。「如果1個人拿2個人的票，最後有可能民進黨落選1到2位，那對民進黨是最大的傷害。」

民進黨北市黨部主委張茂楠表示，內湖南港若平均配票，4席全上沒問題，因為這次提名是透過比較精準、科學的方式計算。希望內湖南港有機會採取聯合競選、配票，用最高的統合方式，讓所有提名人都能夠安全上壘。





對於未來會否參與配票？高嘉瑜稍早也回應，過去她參選議員，都配合市黨部政策，市黨部認為有需要配票，自己都全力支持。王孝維從政經驗比她久，基層實力不容小覷。她曾在港湖跌倒、這2年也不是現任，很多資源還需要重新補足，盼跟大家一起努力，讓港湖席次極大化。

