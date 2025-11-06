高嘉瑜很氣！全支付爆盜刷潮 她再槓大全聯：用戶個資外洩可罰1500萬

​全聯獨資成立的電子支付平台「全支付」，迄今會員數已達到600萬人，沒想到近日卻遭詐騙集團盯上，更有民眾因此被盜刷20多筆、損失逾8萬元，且款項還無法追回。對此，日前曾因在大全聯買到爛地瓜而開罵的前立委高嘉瑜，今（6）日再度發文砲轟，大全聯只有不痛不癢的發個聲明，把責任推給消費者卻完全不提全支付是否有消費者個資外洩的問題？​



高嘉瑜指出，強迫消費者必須使用全支付，強迫全聯店員必須召募全支付會員的大全聯，早在今年7月就傳出可能有資安問題，疑似全支付後台管理員帳號密碼被外洩，駭客在暗網兜售管理員憑證。現在網路更傳出駭客在「暗網兜售」全聯會員信用卡資料庫，最近全支付更爆發「盜刷潮」，有用戶一夜被刷20筆損失8萬。

前立委高嘉瑜今（5）日到內湖大全聯踢館，控訴自己買到爛掉的地瓜。（取自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜說，全支付用戶陸續遭到詐騙盜刷災情慘重，大全聯卻只有不痛不癢的發個聲明，提醒消費者注意，強調「不會以不明郵件或簡訊通知，或要求點選不明連結，若民眾發現全支付有任何異常交易或疑似遭冒用情形，請第一時間與發卡銀行、全支付客服聯繫。」

高嘉瑜質疑，聲明中大全聯把責任推給消費者，卻完全不提全支付是否有消費者個資外洩的問題？是否有後台管理員帳號密碼外洩問題？是否有駭客在「暗網兜售」全聯會員信用卡資料庫？主管機關更應該主動介入調查，若真有個資外洩應追究企業責任。

高嘉瑜強調，依個資法，企業洩漏個資罰鍰最重可罰1500萬元，如果全支付真的有個資外洩，有多少筆個資外洩？還是600萬用戶個資、銀行、信用卡資料全都外洩？重點是全支付用戶被盜刷，大全聯又叫消費者「打全支付客服」，什麼都推給客服，但永遠找不到客服人員，這到底是什麼大全聯地獄梗。



