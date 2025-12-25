高嘉瑜戰新竹市？陳揮文不看好 曝回鍋選議員最佳路徑

台灣各黨積極備戰2026九合一選舉，地方角逐名單亦陸續出爐，時常評論時事的藝人鄭家純（雞排妹）近日也在臉書公開自己希望的民進黨2026候選人名單，包括台北市王世堅、新竹市高嘉瑜等。對此，資深媒體人陳揮文認為，王世堅已多次表明心意，高嘉瑜若回港湖選議員可能會是最高票，但花蓮應由季連成參選較合適。

陳揮文24日在政論節目《新聞大白話》中分析，王世堅已經多次表態不會參選台北市長，高嘉瑜去選新竹市長，但因新竹市長高虹安要連任，不太好選，高嘉瑜回去內湖、南港選市議員，可能是台北市最高票，然後到後2028年再去挑戰國民黨立委李彥秀的立委連任。

廣告 廣告

至於雞排妹在名單中，也有點名壯闊台灣理事長吳怡農可角逐花蓮，陳揮文則不解指出「怎麼是吳怡農呢？」陳揮文進一步說明，應由季連成去參選，「季連成去光復前進指揮所，指揮救災表現那麼好」，認為吳怡農應該從台北市里長出發，且吳不是花蓮人，但季是台東人，「花蓮有許多台東的鄉親，人不親土親」，認為由季連成參選較好。

另，對於台灣民意基金會董事長游盈隆22日被行政院提名為中選會主委人選，但因游過去大罷免期間多次炮轟民進黨，引發綠營反彈聲浪，其中民進黨高雄市議員簡煥宗更在臉書發文嗆「我們就來看誰投游盈隆」。陳揮文則認為「凡反走過必留下痕跡」，過去游說過總統賴清德所作所為都在弱化臺灣，「那你還去他的底下當中選會主委，不是很奇怪嗎？」

【看原文連結】