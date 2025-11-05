高嘉瑜捲土重來2026不缺席？ 何孟樺：鳳凰不與雞爭食

生活中心／孟嘉美、陳泊翰 台北報導

前立委高嘉瑜，挑戰連任失利後，傳出要回鍋2026議員選舉。今天高嘉瑜藉著買到爛地瓜之名，出面開記者會，更直球對決，說自己不會缺席2026，證實參戰，讓現任黨內同志瑟瑟發抖。因為高嘉瑜曾經在港湖拿到3萬4千多票，可以說是超級吸票機，就怕他的加入，有人會因此落馬。

民進黨籍前立委 高嘉瑜：「退貨陣仗搞這麼大」

從袋子裡掏出一顆又一顆的爛地瓜，前立委高嘉瑜，大動作開記者會痛批大全聯，品管太差勁。不過醉翁之意不在酒，嘉瑜之意，似乎就是想藉此宣告，I'm back。

民進黨籍前立委 高嘉瑜：「2026不缺席喔，這個是我在2024年就已經說過的」

直球對決，2026議員選舉，高嘉瑜不缺席。宿敵基進黨吳欣岱、國民黨游淑慧，聽聞消息，隔岸觀火之餘，更狠酸高嘉瑜、為民進黨現任議員，來抱屈。

吳欣岱也宣布，2026不缺席（圖／民視新聞）基進黨籍台北市議員擬參選人 吳欣岱：「他（高嘉瑜）24年沒有當選之後，其實陸續在港湖這邊的服務是中斷的，我們參政會有一個很明確的立場就是說希望可以提供給選民，一個真的本土價值 堅定的選擇」

國民黨籍台北市議員 游淑慧：「高嘉瑜因為當過立委了嘛，（民進黨）那是不是應該要妥善的安排喔，他如果2028規劃他再戰，那現在讓他回鍋來選議員，那28年，他又要再跳出去再戰的話，這對於說 現任的市議員來說，是不是有一點點不公平」

高嘉瑜重返戰局，為綠營在港湖布局，增添變數（圖／民視新聞）綠營在港湖的三席，失利後剛回鍋一任的王孝維，早早表態會積極爭取黨內提名；8連霸的李建昌，則傳出有意交棒律師陳又新；而新科議員何孟樺，當初以民進黨在港湖的第一高票拿下席次，但要拚連任，壓力還是很大。

民進黨籍台北市議員 何孟樺：「高嘉瑜委員在選議員的時候，曾經拿過三萬四千多票的高票，那是一個超級吸票機，那我覺得高嘉瑜委員呢，是一條非常有實力的大魚，那他應該要從湖出發 通過港，遊向更廣闊的大海，鳳凰不共雞爭食」

民進黨備戰2026，港湖預計要提四席，想拚全壘打，本就不簡單，再加上高嘉瑜回歸戰場，恐成超級吸票機，現在就連能不能保三，都還有變數。不過黨內還是有人，對高嘉瑜回鍋港湖，樂見其成。

民進黨籍立委 王世堅：「我不但祝福他，我一定積極去幫他，如果有任何我做得到的，但是說實話，高嘉瑜也不需要其他人去拉抬他，他太強了」

高嘉瑜捲土重來，攪動綠營在2026的選舉布局。

