高嘉瑜曝「民眾最常遇到的詐騙手法」：對症下藥更是當務之急

內政部宣布將封鎖大陸社群平台「小紅書」1年，理由是小紅書去年起共涉及1706件詐騙案、造成2億多元財損，且小紅書母公司對政府的改善要求「已讀不回」。前民進黨立委高嘉瑜今（7）日表示，對民眾而言，趕快針對民眾最常遇到的詐騙手法如一頁式廣告、投資詐騙、臉書詐騙、telegram對症下藥，更是當務之急。

高嘉瑜今在臉書表示，昔日當立委時曾說過「一頁式廣告」詐騙手法，很多人被詐騙是一頁式廣告，只要錢匯進去，馬上就被第三方轉走，根本拿不回來，當時曾質詢時任數發部長唐鳳，問是否能封鎖一頁式廣告，因為很多長輩可能不知道自己被詐騙，且一頁式廣告1年只要付100元，就可以架設個網站，不斷詐騙洗錢，結果當時唐鳳說網路自由，不能隨便去封人家的一頁式廣告網址。

廣告 廣告

高嘉瑜認為，雖然小紅書背後可能還有中國木馬軟體等，但對民眾而言，趕快針對民眾最常遇到的詐騙手法如一頁式廣告、投資詐騙、臉書詐騙、telegram對症下藥，更是當務之急。

高嘉瑜強調，詐騙是人民心中的痛，因此支持全面打詐，也認為應積極偵辦並公布太子集團在台犯罪惡行及所有共犯、幫兇；高說10家銀行7年通報52次，「結果政府完全都沒有處理」，現在只扣押豪車等市值近45億，還讓相關人等交保，甚至交保時笑得很開心，「當詐騙集團就活生生的在我們面前的時候，你好像視而不見，這才是大家最痛恨的」。

內政部日前依《詐欺犯罪危害防制條例》對「小紅書」APP，發布網際網路停止解析或限制接取命令。行政院發言人李慧芝5日表示，由於小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，因此，為保障國內網路用戶財產安全，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院都會予以支持。

【看原文連結】