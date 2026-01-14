高嘉瑜狂喊「這樣不行」！網友拱出戰蔣萬安

▲民進黨前立委高嘉瑜曾喊出2026年「不會缺席」，近來也頻繁走訪地方行程。（圖／記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 2026年地方大選腳步逼近，民進黨已陸續啟動多個縣市長初選民調，但台北市長人選至今仍未拍板，黨內誰能出戰現任市長蔣萬安，備受關注。近日前立委高嘉瑜在社群平台發布一段拜會攤商的影片，因一個「簽名細節」引發熱議，也被外界解讀為對台北市長選戰拋出耐人尋味的訊號。

高嘉瑜日前曾表態，2026年「不會缺席」，將以港湖作為起點出發，近來也頻繁走訪地方行程，昨（13）日她在臉書上分享前往台北花市與攤商互動的影片，過程中意外發現自己於2023年留下的簽名已經明顯褪色，反觀一旁蔣萬安的簽名卻仍清晰可見，讓她當場直呼：「這樣不行，會讓蔣萬安獨占鰲頭！」

攤商隨即遞上馬克筆讓高嘉瑜補簽，她也刻意將名字簽得與蔣萬安同樣大小，並笑說：「不能輸給蔣萬安，至少簽名不能輸！」語帶玄機的發言引發外界聯想，是否在暗示綠營至今仍缺乏足以抗衡蔣萬安的人選。

影片曝光後，網友留言區瞬間炸鍋，不少支持者力挺高嘉瑜更上一層樓，直言她才是民進黨最有戰力的台北市長人選，甚至喊話黨中央應該給她機會，「明明妳就是最強台北市長人選，民進黨不公平，重男輕女」、「台北市反正沒人不然你叫賴神給妳選，妳出來我就選妳」、「妳哪裡都嘛贏蔣萬安！連歌喉都贏說」。

