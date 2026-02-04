高嘉瑜登記選港湖遭扶龍王迴避？王世堅：沒避開好友

民進黨立委王世堅在趕往中執會前特地澄清，他和先前的議會同事高嘉瑜沒有嫌隙。（圖／東森新聞）





前立委高嘉瑜要選港湖議員，讓陪小雞登記、同樣也去民進黨北市黨部的立委王世堅，直呼很意外，儘管兩人沒見面，但王世堅笑說，高嘉瑜應該是要選台北市長吧！事實上，號稱吸票機的高嘉瑜，已被同黨同志喊，要配票。對此，高嘉瑜表示願意配合市黨部規劃。

民進黨立委王世堅在趕往中執會前特地澄清，他和先前的議會同事高嘉瑜沒有嫌隙，王世堅為何這樣說？原來一早，他帶選議員的小雞去登記，結果沒等也跟要登記的高嘉瑜。前立委（民）高嘉瑜：「堅哥堅哥，什麼命運的巧合，讓我們又在這裡相遇。」

廣告 廣告

一開始先探頭，甚至一度興奮跑到樓梯間迎接，高嘉瑜有多癡心王世堅？

民進黨北市黨部主委張茂楠vs.前立委（民）高嘉瑜：「（今天不是王世堅，參選市長的記者會嗎），（主委）你要推薦最強的候選人，就是王世堅，但是王世堅推薦你。」

結果瞬間換來王世堅的絕情！前立委（民）高嘉瑜：「蛤！堅哥走了喔，太尷尬，他可能害羞。」

只剩王世堅一開始受訪，隔空笑笑的友情。記者vs.民進黨立委王世堅：「只愛妃不愛瑜，高嘉瑜要來登記，他大概是來登記市長的吧，他就像一隻快樂的小鳥，到處快樂的飛翔，到處快樂的唱歌覓食。」

快樂小鳥能否繼續快樂選議員，不曉得，但高嘉瑜投入港湖後，民進黨在地議員王孝維急喊，要配票！前立委（民）高嘉瑜：「如何配票，如何來遵守市黨部的規範，我相信我都是全力配合。」

卸下立委職務近2年的高嘉瑜，此刻願意配票，此舉也被藍營港湖議員調侃，這什麼顏色票都吸的吸塵器，目的不在2026，而是放眼2028港湖立委。

台北市議員（國）李明賢：「如何衝高選票，然後接下來參選立委選舉，才是主要的目標，所以要高嘉瑜，在議員選舉配票，實在是有點為難他啦。」

高嘉瑜回鍋選議員，這回不用唱歌，就能掀起話題。

更多東森新聞報導

高嘉瑜回鍋登記選議員！ 王世堅：是「選台北市長」吧！

快訊／2026縣市長選戰！ 民眾黨徵召黃國昌參選新北市長

高嘉瑜現身黨部「登記參選」 王世堅：她應該選市長

