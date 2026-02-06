高嘉瑜登記選議員刻意迴避？王世堅曝真相：以為要選市長

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

民進黨立委王世堅，前（4）日攜子弟兵陳聖文等3人前往台北市黨部登記參選議員；當天前綠委高嘉瑜也前往登記參選議員，但兩人並未會面，外界認為是否刻意迴避對方。對此，王世堅今（6）日上午與同黨立委莊瑞雄，領洪健益等市議員參選人登記領表時則澄清，高嘉瑜登記前兩天兩人才一起碰面、吃飯，而對方也完全沒提登記的事情，因此等到當天才知道對方也要登記，還以為高嘉瑜可能要登記參選市長。

針對前日前往台北市黨部登記時，兩人並未會面，王世堅今日受訪則喊「完全不是」，他說明和高嘉瑜多年來都是非常要好的朋友，並透露，高嘉瑜登記前兩天才一起碰面、吃飯，而高嘉瑜也完全沒提登記的事情。

因此，當進入黨部聽到高嘉瑜等一下要登記，王世堅說「我很詫異，（高嘉瑜）可能要登記參選市長吧？」，他也說，如果高嘉瑜登記參選市長，一定支持對方，而對方登記參選議員是駕輕就熟的事情，而且高嘉瑜當立委都擔任那麼好，像是大聯盟回到小聯盟練習一下，他也不敢多問，因為對方也沒有和他說這件事。

「我絕對沒有刻意閃避她（高嘉瑜），因為當時在8樓討論一些事情，等我下樓後高嘉瑜就登記好了」，王世堅重申，自己與高嘉瑜一直到現在都是非常好的朋友，不管有多少人批評高嘉瑜，但是像莊瑞雄與他都了解高嘉瑜，對方是非常優秀的好女孩子，像一隻快樂小鳥，每天唱歌娛樂自己，同時娛樂大家。

最後，王世堅強調「她（高嘉瑜）是一個心思很單純的女孩子，到現在、未來都會是她的好朋友」。





