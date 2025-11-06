高嘉瑜表態「港湖重新出發」！王世堅「秒揭真實戰況」脫口大實話
政治中心／綜合報導
民進黨前議員高嘉瑜日前才表明2026自己絕不缺席，並積極來到港湖地區與民眾互動，不時曬出支持者熱情互動日常的高嘉瑜，今（5日）親現身透露自己將在「內湖南港」重新出發，消息一公開，馬上就讓同黨立委王世堅公開祝福高嘉瑜，給予「1句評價」預估未來選戰情況了。
高嘉瑜今日現身踢館，更針對外界好奇她此舉是熱身選議員一事，公開回應了。（圖／翻攝自高嘉瑜@臉書）
民進黨「港湖女神」高嘉瑜昨（4日）爆料賣場地瓜引起外界關注，今日高嘉瑜再度現身「踢館」，被問到此舉是不是熱機選市長或重返港湖的「起手式」，高嘉瑜就回應：「這只是小市民的日常，謝謝大家關心！」，提及自己很關心民生議題、也在意台灣物價波動，被追問會不會「重返港湖」選議員，高嘉瑜透露自己2024就曾經說過「2026不缺席」，她指名：「內湖南港一直以來是我服務的，而且大家一直以來支持我的地方，我還是會在內湖南港重新出發。」，認為從哪裡跌倒、就從那裡爬起來，是對自己來說最踏實基本的出發點，高嘉瑜也期許「保持初心、努力做好自己該做的」。
王世堅祝福高嘉瑜，更表示她的選票應該在港湖地區「最高」。（圖／民視資料照）
面對高嘉瑜表態「內湖南港重新出發」一事，王世堅則在民進黨中常會前受訪被問到對此看法，王世堅表示當然會給予祝福，不但祝福她，如果接下來有他能幫上忙的地方，一定積極出手，但他也笑稱高嘉瑜本身實力就強：「但是說實在話，高嘉瑜也不需要其他人去拉抬她，她太強了，我認為她的選票，在港湖地區應該會是最高的。」。
原文出處：高嘉瑜震撼表態「港湖重新出發」！王世堅一聽「秒脫口大實話」真實戰況全說了
更多民視新聞報導
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
白沙屯「超粉嫩香燈腳」竟是78歲蘇貞昌！退休反差近況曝光
4年前狂怨「陳其邁很煩」！蔡英文現身「爆出新料」網笑：陰影太深
其他人也在看
綠營小雞剉咧等？勸高嘉瑜：鳳凰不與雞爭食
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜今（5）日受訪時重申2026不會缺席「要從內湖南港重新出發」，意指將投入議員選舉，對此該區同黨議員何孟樺受訪時坦言，過去高嘉瑜在選議員時曾拿3萬4千多票，堪稱是超...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
「爛地瓜」轟大全聯成起手式？ 高嘉瑜掀2026底牌：內湖南港重新出發
前民進黨立委高嘉瑜昨天（11／4）發文痛批，稱於內湖大全聯買了一包栗子地瓜，切開後發現全都爛掉，甚至打了五通電話客訴都找不到客服，怒轟大全聯「擺明一家獨大吃定消費者」。今天（11／5）高嘉瑜帶著地瓜要到大全聯退貨並受訪，她也說2026不會缺席，指內湖南港是一直以來服務的地方，「會在內湖南港重新出發！」也被外界視為將再度參選。太報 ・ 17 小時前
備戰2026！綠苗栗、雲林縣長 可能人選曝光
[NOWnews今日新聞]布局2026年縣市長選舉，民進黨近期正積極盤點各縣市人選，據了解，苗栗縣長人選上，黨內傾向提名縣議員陳品安，至於雲林縣則以綠委劉建國呼聲高。對此，民進黨發言人吳崢今（51）日...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
何志偉選桃園市長？ 王世堅：非常適合、我看好他
2026桃園市長選舉，民進黨將派誰備受關注。民進黨立委王世堅今（11/5）下午出席中常會前被問及總統府副秘書長何志偉選桃園市長適合？他回應，「非常適合，而且他也已經去經營一段時間了，我是看好他」。太報 ・ 18 小時前
民進黨選對會拍板 徵召蘇巧慧參選2026新北市長
民進黨選舉對策委員會今（5日）召開會議，決議提名立委蘇巧慧參選2026年新北市長，據了解，雲林縣長部分傾向由立委劉建國再戰，苗栗縣可能由無黨籍縣議員陳品安出馬，但兩地尚未拍板；彰化縣長則呈現多方角逐，將透過內部民調徵召。鏡新聞 ・ 15 小時前
吳音寧選彰化縣長神布局？ 游盈隆評林岱樺哭倒萬里長城
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧與台肥董事長寶座擦身而過，台灣民意基金會董事信傳媒 ・ 19 小時前
【更新】川普「介選」也沒用 紐約市選出首位穆斯林市長
美國週二（11/4）舉行包括紐約市長、紐澤西州長和維吉尼亞州長等多場地方選舉，被視為選民對美國總統川普重返白宮來的首次檢驗，也是明年期中選舉風向球。川普在紐約市長選舉前夕呼籲選民勿投票給共和黨候選人，改投獨立參選人，目的是阻止民主黨候選人曼達尼。但最新開票結果顯示，曼達尼一舉拿下過半選票，成為紐約市首位穆斯林市長。此外，民主黨這天也拿下紐澤西州長、維吉尼亞州長兩場選舉勝利。太報 ・ 22 小時前
川執政滿意度掉！近6成不滿 紐約將選出34歲市長
美國總統川普重返白宮邁入第十個月，上台後他大舉擴張行政權，內政、外交著力都頗深，但根據最新民調，滿意他執政表現的僅約四成，近六成美國成人不滿。週二，美國將舉行州和地方選舉，為了拚明年期中選舉氣勢，民主黨請出前總統歐巴馬，為黨候選人站台。兩場州長選舉，民主黨在維吉尼亞州大幅領先，紐澤西州則選情較激烈。而全美最大城紐約市，儘管川普點名批評，但34歲的民主社會主義者曼達尼，很可能將成為紐約市首位穆斯林市長。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台肥董事長人事案轉彎？她曝：卓榮泰救了吳音寧，也救了民進黨⋯
稍早傳出台肥新任董事長由總經理張滄郎接任、吳音寧擔任董事。周玉蔻發表評論表示，終於⋯⋯卓榮泰懸崖勒馬！她指出，台肥董事長臨陣換人，捨吳音寧換上總經理張滄郎升任，卓榮泰懸崖勒馬，避免了一場各方皆輸、反對陣營歡呼的局面！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志涉命案 馬國媒體瘋狂追蹤 過往30起爭議全被挖
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣護理女神謝侑芯命案，引發馬來西亞媒體高度關注！截至3日下午2點，中國報已發布多達32篇相關報導，並翻出黃明志11年前批評房祖名吸毒言論。馬來西亞輿論目前出現支持者、批評者及等待官方調查結果三種立場。儘管黃明志堅稱未吸毒且未涉案，但其說法與警方有明顯衝突，媒體人陳偉智推測，此案可能會延燒2至3個月才會相對明朗，最終仍需等待官方給出答案。TVBS新聞網 ・ 2 天前
黃明志「大馬工作室」被找到了！出入行蹤曝光
有「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，上月底爆出死訊，《中國報》報導指出大馬歌手黃明志也捲入此案。目前黃明志持續神隱，被馬來西亞警方通緝，當地媒體透過消息找到他在馬來西亞吉隆坡的工作室，該室為獨立洋房、保全森嚴，目前是大門深鎖，不過消息稱，黃明志本人不在這，且上次出入工作室已是3、4個月前了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
荒唐黃明志／黃明志在馬泰邊境開「男人的後花園」 「只要你要，都可以在這裡找到」
被捲入台灣網紅謝侑芯命案的大馬創作歌手黃明志，不僅被當地警方發現曾出現在死者喪命的旅館房間，甚至一度失聯而被通緝，儘管他最後主動向警局投案，關於命案的疑團還沒消散。這不禁讓人聯想起去年3月，他主動對外發布在馬泰邊境開設飯店的消息。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
吳音寧接台肥董座破局 游盈隆狠批民進黨：用人不顧觀感
台肥公司董事長人事案出現重大轉折，原本傳出將由行政院中部辦公室副執行長吳音寧出任董事長，引發外界強烈批評；董事會最終決議由台肥總經理張滄郎接任董座，吳音寧擔任董事。台灣民意基金會董事長游盈隆接受《民眾之聲》專訪時對此直言，民進黨已經有很長一段時間在用人方面不太在意社會觀感、社會感受。中天新聞網 ・ 16 小時前
買到爛地瓜轟大全聯！重返選舉起手式？高嘉瑜全說了：內湖南港重新出發
前民進黨立委高嘉瑜昨痛批，自己在內湖大全聯買了一包栗子地瓜，卻發現全部都爛掉，打了五通電話客訴竟找不到客服，抱怨自從大潤發變成大全聯後，蔬果品質每況愈下、價格也越來越貴，直呼「擺明一家獨大吃定消費者」。今（5）日高嘉瑜到湖大全聯踢館，被問到是否是選市長或重返港湖起手式？高嘉瑜說「這只是小市民的日常」，但也透露「我還是會在內湖南港重新出發」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
川選前夜挺古莫！威脅砍資金 阻曼達尼當選紐約市長
新川普時代美國第一場大選4日登場，當中最重要三場選舉，就是紐澤西和維吉尼亞的州長，以及紐約市長的選舉。根據統計，過去90年，民主黨曾五度橫掃這三場選舉，然後隔年的眾議院期中選舉都獲勝。美國總統川普為了阻民主黨氣勢，選前之夜宣布支持前民主黨人、前紐約州州長古莫為紐約市長，批目前民調大幅領先的民主黨候選人曼達尼，為他貼上共產主義標籤，威脅如果他當選，白宮將限縮給紐約的聯邦資金。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
綠營中正萬華上演女主播之爭？媒體人曝馬郁雯出線機會：這人要連任有得拚了
曾獨家報導柯文哲「1500」隨身碟的前三立記者馬郁雯今（4）日正式宣布，投入民進黨2026台北市中正萬華議員提名，更找來民進黨新系大老段宜康一同掃街助陣。對此，媒體人樊啓明在臉書發文點出馬郁雯在民進黨內的主要競爭對手，更直言「民進黨將上演女主播大戰」。馬郁雯宣布角逐民進黨2026中正萬華議員初選提名，她表示，過去當記者時主跑位在中正區的立法院，中正萬華對......風傳媒 ・ 1 天前
祖先不見天日！傳光復堰塞湖洪災要國軍挖墳 花蓮縣政府回應了
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，卻有媒體報導「花蓮縣府竟要國軍挖墳墓，季連成一句話霸氣拒絕」。花蓮政府今（5）日澄...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
民進黨選對會通過再+1！新北市徵召蘇巧慧參戰 傳苗栗、雲林找「這兩人」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導備戰2026地方大選，民進黨選對會今（5）日拍板徵召立委蘇巧慧出戰新北市長，後續將報請中執會通過。據了解，會中也討論到苗...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
確定了！民進黨徵召蘇巧慧參選2026新北市長...苗栗、雲林人選逐漸浮現「彰化將辦類初選」
據了解，雲林傾向提名在地立委劉建國，苗栗傾向提名民進黨籍議員陳品安參選，但今日尚未拍板...放言 Fount Media ・ 16 小時前
王義川2026桃園對決張善政？白營主任爆地方真實狀況：比較常看到綠營這大咖
2026地方大選腳步逼近，各黨派都摩拳擦掌準備角逐，在桃園市長的人選上，民進黨日前傳出立委王義川有望被徵召參戰，相關消息引起外界高度討論。對此，民眾黨社會發展部主任張清俊在廣播節目《POP大國民》透露，自己在地方跑行程的時候沒看到王義川，反倒是很常看到綠營這人在走動。民進黨2026挑戰「光復」桃園，不分區立委王義川在黨內及支持者間呼聲最高，不過王義川本人被媒......風傳媒 ・ 20 小時前