高嘉瑜表態「港湖重新出發」！王世堅「秒揭真實戰況」脫口大實話

民進黨前議員高嘉瑜日前才表明2026自己絕不缺席，並積極來到港湖地區與民眾互動，不時曬出支持者熱情互動日常的高嘉瑜，今（5日）親現身透露自己將在「內湖南港」重新出發，消息一公開，馬上就讓同黨立委王世堅公開祝福高嘉瑜，給予「1句評價」預估未來選戰情況了。





高嘉瑜自爆參戰「港湖重新出發」！王世堅一聽「秒揭真實戰況」脫口大實話

高嘉瑜今日現身踢館，更針對外界好奇她此舉是熱身選議員一事，公開回應了。（圖／翻攝自高嘉瑜@臉書）





民進黨「港湖女神」高嘉瑜昨（4日）爆料賣場地瓜引起外界關注，今日高嘉瑜再度現身「踢館」，被問到此舉是不是熱機選市長或重返港湖的「起手式」，高嘉瑜就回應：「這只是小市民的日常，謝謝大家關心！」，提及自己很關心民生議題、也在意台灣物價波動，被追問會不會「重返港湖」選議員，高嘉瑜透露自己2024就曾經說過「2026不缺席」，她指名：「內湖南港一直以來是我服務的，而且大家一直以來支持我的地方，我還是會在內湖南港重新出發。」，認為從哪裡跌倒、就從那裡爬起來，是對自己來說最踏實基本的出發點，高嘉瑜也期許「保持初心、努力做好自己該做的」。

王世堅祝福高嘉瑜，更表示她的選票應該在港湖地區「最高」。（圖／民視資料照）

面對高嘉瑜表態「內湖南港重新出發」一事，王世堅則在民進黨中常會前受訪被問到對此看法，王世堅表示當然會給予祝福，不但祝福她，如果接下來有他能幫上忙的地方，一定積極出手，但他也笑稱高嘉瑜本身實力就強：「但是說實在話，高嘉瑜也不需要其他人去拉抬她，她太強了，我認為她的選票，在港湖地區應該會是最高的。」。





原文出處：高嘉瑜震撼表態「港湖重新出發」！王世堅一聽「秒脫口大實話」真實戰況全說了

