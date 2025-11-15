高嘉瑜要被告了！亂抹紅潑糞蔣萬安大翻車 全網暴動叫好

76歲老翁投訴在北市官網看到「上海市區公所」字樣，北市社會局對此報警處理並提出刑事告訴，前綠委高嘉瑜批評是製造寒蟬效應，社會局駁斥，報案針對的是身為公眾人物公然散播謠言的行為，並沒對陳情詢問的民眾提告。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，支持社會局硬起來，痛批高嘉瑜為了選舉，惡意獵巫，抹紅市府公務員，潑糞台北市長蔣萬安。游淑慧的看法也讓網友大讚說的好。

高嘉瑜陪同投訴老翁開記者會。（圖/資料照）

游淑慧14日在臉書發文表示，高嘉瑜認了，是跟她檢舉的民眾手機開啟了自動翻譯功能，才讓台北市社會局網頁出現「上海市」字樣。可是高嘉瑜又不滿，市府只要善盡告知責任就好，不要把民眾都當作有心人或是跟市府作對，覺得社會局提告對民眾非常不尊重，還怒問難道民眾連提問的權利都沒有了嗎？

游淑慧轟高嘉瑜就是要把蔣萬安和社會局公務員抹紅。（圖取自游淑慧臉書）

游淑慧進一步指出，那自己也想「提問」高嘉瑜幾個問題，包含是不是真有這個民眾、是不知情還是故意設定、高嘉瑜在發臉書找媒體爆料前，有無查證或詢問社會局、高嘉瑜自己手機難道也剛好有自動翻譯設定嗎？為什麼沒用自己手機重複查證？

游淑慧怒轟，看看高嘉瑜那見獵心喜的嘴臉，扯到大陸領導人習近平、扯到共進統一，滿滿的惡意，就是要把蔣萬安和社會局公務員抹紅，這是提問嗎？這有尊重市政府嗎？

許多網友也在其po文下方留言表示，「民眾或許是無心，但是高小姐您可是當過民代的人，見獵心喜翻車後，怪罪市府，要臉嗎」、「老天之前已經給她警惕了還不知悔改」、「高嘉瑜為選議員想出風頭喔！這下子踢到鐵板選不上的啦」、「她只是想蹭些事增加曝光，為下場先準備」、「她的路已經嚴重歪掉了」。

