高嘉瑜諷「這麼小氣哪會自己買機票赴中」 葉元之當場牙起來「妳才沒請咖啡」

上週7藍委赴中國參加台商活動，被質疑中國透過該活動傳話擋國防預算、國安法案，而這次葉元之也有赴廈門參加活動。他昨（22）日上網路節目，接受主持人高嘉瑜專訪，葉元之稱，他是自費買機票參加，當場被高嘉瑜嘲諷：「自己付錢去？葉元之這麼小氣，你會自己付錢去廈門？」還加碼爆料葉過往連請客喝咖啡、奶茶都沒有，讓葉元之「當場牙起來」，他說明明就有請過！還不滿回嗆高：「那些說人家很小氣的人，自己也很小氣啊！」





據了解，近期中國以廈門市台商協會成立33年為名，邀前國民黨副主席蔣孝嚴，以及林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉等7藍委與會，外界質疑，這是中國想確保國防特別條例、國安法案不會通過。



媒體《震傳》媒網路節目昨邀葉元之接受專訪，開場主題就是這趟廈門行。葉元之不滿被媒體「編故事」。葉元之還透露，這趟是他「自己出錢買機票」。



不料，這讓高嘉瑜十分訝異地問：「他們（中國）沒幫你出機票錢？」



對此，葉元之強調：「自己訂的，自己付的錢」，不過這回答高嘉瑜不買單：「自己付錢去？葉元之這麼小氣，你會自己付錢去廈門？」



接著高嘉瑜繼續質疑葉元之會願意自付機票錢：「我覺得葉元之的個性怎麼可能？你都沒請過我們喝咖啡，喝珍奶，結果你為了去廈門台商你自己付機票？」



面對高嘉瑜連續質疑，葉元之當場牙起來，反擊高「你也沒請過我喝咖啡啊！」高嘉瑜則回，如果她遲到（上節目）都會請喝咖啡。



葉元之則說，他上媒體通告從沒遲到過，並強調，過去也曾有名嘴說他沒請過咖啡，但澄清其實他有請過。



對於很多人說他很小氣、沒請客過，葉元之也皺眉：「那我也沒喝過你們的咖啡啊！」他不滿反嗆：「那些一直說人家很小氣的人，自己也很小氣啊！」





