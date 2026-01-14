高嘉瑜跑行程幫攤商簽名 笑喊不能讓蔣萬安獨占鰲頭

年底九合一選戰民進黨台北市長人選至今未定。民進黨前立委高嘉瑜先前表態「2026不缺席」並將回鍋選南港內湖選區議員，高近日在臉書貼出去花市幫攤商簽名影片，驚覺她2年多前簽名已經褪色，直呼不能讓蔣萬安「獨占鰲頭」，也暗指綠營黨內還找無「母雞」對戰蔣萬安的困境。（摘自高嘉瑜臉書／徐佑昇台北傳真）

年底九合一選戰北市各區議員和新人都在熱身中，但民進黨台北市長人選至今未定。民進黨前立委高嘉瑜先前表態「2026不缺席」並將回鍋選南港內湖選區議員，高近日在臉書貼出去花市幫攤商簽名影片，驚覺她2年多前簽名已經褪色，直呼「不行，會讓蔣萬安獨占鰲頭」，也暗指綠營黨內還找不到台北市長人選「母雞」對戰蔣萬安的困境。

綠營在北市母雞人選遲遲未定，黨內相當焦慮，由於蔣萬安具有現任優勢，選民支持度高，外界普遍認為綠營這一仗不好打。

廣告 廣告

雖然壯闊台灣聯盟理事長吳怡農最早表態，但外界普遍不看好，近期還傳出有可能派出行政院長卓榮泰出陣。綠委王世堅則認為民進黨祕書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、綠委莊瑞雄以及高嘉瑜等4人較有戰力。

多次被點名可出戰台北市長的高嘉瑜已表態「2026不缺席」，目前勤跑港湖拜票拚回鍋議員，高嘉瑜13日晚間在臉書貼出她日前到台北花市掃街影片，她笑說在112年簽名已褪色，但一旁蔣萬安的簽名還是很清楚，她開玩笑表示不能輸給蔣萬安，「至少簽名不能輸！」、不能讓蔣萬安「獨占鰲頭」。

店家也笑著給高嘉瑜麥克筆，高立刻簽與蔣萬安一樣大尺寸的名字，並畫上愛心和日期，暗暗透露出較勁之味，現場也笑成一片。

貼文一發出後，網友紛紛熱烈按讚，有網友還幫高嘉瑜打抱不平說「明明妳就是最強台北市長人選，民進黨不公平，重男輕女」，還有網友說「台北市反正沒人不然你叫賴神給妳選，妳出來我就選妳」，仍有許多支持者希望高嘉瑜可以出來選市長。

針對台北市長人選，民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，黨主席賴清德已表示在農曆年節前台北市長提名一定會出爐，至於人選仍在討論，無法透露。

【看原文連結】