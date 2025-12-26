高嘉瑜遭惡意P上五星旗 怒喊「3前提下絕不去中國」

高嘉瑜今表示自己的照片遭網友P圖。（翻攝自高嘉瑜臉書）

前民進黨立委高嘉瑜近日遭人惡意P圖，將她在美國「駐紐約台北經濟文化辦事處」照片中的國旗改成「中國五星旗」，她憤而發文澄清，強調在中國認同中華民國台灣之前，「我是絕對不會去中國的」。

高嘉瑜曾在「駐紐約台北經濟文化辦事處」拍照，不過卻有網友將畫面中的中華民國國旗P圖成「中國五星旗」並散布，讓高嘉瑜直言：「網路P圖假訊息越來越多。」

高嘉瑜今日在臉書發文嚴正澄清，並呼籲民眾睜大眼睛，不要被假訊息蒙蔽，強調，在中國釋放黎智英、上海能有耶誕老人，以及中國認同中華民國台灣之前，「我是絕對不會去中國的」。

廣告 廣告





更多《鏡新聞》報導

破傳聞！王金平答應任國民黨最高顧問 鄭麗文曝缺席餐會內情

翁曉玲等藍委赴廈門惹議 閩南狼揭統戰真相：不存在「純聊天」

陳佩琪回應「跪著擦地」職業婦女日常 「大搜索」才畢生難忘