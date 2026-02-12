高嘉瑜遭盜照裝護理師！本人正名「我是靈魂歌姬」

政治中心／李筱舲報導



民進黨前立委高嘉瑜近日被詐騙集團盜用生活照片，在文中聲稱是護理師向網友尋車，讓她隨即在社群發文澄清：「這詐騙集團肯定不是台灣人，台灣人都知道我是靈魂歌姬，不是護理師。」貼文曝光後，引發熱議，還有網友笑回：「快點加她line，打電話唱歌給她聽，包准對方聽完靈魂出竅！」。





高嘉瑜遭盜照「裝氣質護理師」？本人親回：詐團肯定不是台灣人「我是靈魂歌姬」

高嘉瑜的生活照被詐騙集團盜用為一名護理師。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）





高嘉瑜昨（11）日在臉書、Threads等社群發文，貼出一張詐騙集團的貼文的截圖，還盜用了高嘉瑜的生活照，並在貼文中表示：「幫護理師找一台車，徵2024-2025的現代小車Venue，只要白色！只要白色！拜託只要白色！麻煩有車的同業報報，感恩。」還在文末補充：「我知道很丟人，一個小時後馬上刪貼文」，最後附上一組LINE帳號。

高嘉瑜神回「我是靈魂歌姬」讓網友笑翻。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜在轉發貼文中調侃：「這詐騙集團肯定不是台灣人，台灣人都知道我是靈魂歌姬，不是護理師。」而且這並非高嘉瑜第一次遭盜照，她在留言區貼出先前詐騙集團用她的照片在交友社群中發文徵友，讓她無奈表示：「（詐騙手法）層出不窮耶！」貼文曝光後，網友留言笑回：「靈魂歌姬，聽了靈魂出竅」、「唱出消魂的聲音，消失的靈魂」、「沒錯！還記得『隱形的翅膀』很有靈魂」、「把靈魂留下的靈魂歌姬」。

原文出處：高嘉瑜遭盜照「裝氣質護理師」？本人親回：詐團肯定不是台灣人「我是靈魂歌姬」

