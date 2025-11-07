高嘉瑜重出江湖？他揭她「超級吸票機」實力

▲前立委高嘉瑜因為買到爛地瓜又打不進客服，日前踢館大全聯賣場。（圖／取自高嘉瑜臉書）

[NOWnews今日新聞] 前立委高嘉瑜日前怒控大全聯賣爛地瓜，客服電話還打不通，讓她一早怒踢館，痛批一家獨大、吃定消費者，此舉被認為是「重返政壇起手式」，她受訪更鬆口表示，2026不缺席，將在港湖重新出發，意指投入該區議員選舉。對此，台北市議員詹為元昨（6）日指出，港湖2026沒有穩上的老將，高嘉瑜又是超級吸票機，現在綠營小雞瑟瑟發抖，當初何不全力輔選？

詹為元昨上《大新聞大爆卦》表示，他只想跟民進黨南港、內湖區的議員說：「早知如此，何必當初？」當初高嘉瑜選立委的時候，綠營好好輔選她，今天不就沒這個事情了嗎？何孟樺說希望高嘉瑜「更上一層樓」，但高嘉瑜並沒有「不想上」，欣欣董座上不去、基隆市長、立委選舉也上不去。

詹為元認為，身為藍營，對高嘉瑜這位前輩，他絕對舉雙手雙腳歡迎。高嘉瑜不愧是他們的政壇前輩，這個起手式真的是妙哉！完全跟選舉、跟政治無關，拿著一顆爛掉的地瓜，跑去一副要對付大賣場的姿態，展現的是一個民生議題，而且是對抗財團的形象。

詹為元強調，當所有人都搞不清楚現在什麼狀況的時候，高嘉瑜突然話鋒一轉，說：「2026港湖不缺席」，所有的鎂光燈、新聞點、搞不清楚狀況的人，都被吸進去了。有哪一個政治人物「重回」的起手式，有這麼高的關注度？這就是高嘉瑜的實力，也難怪現在這些港湖的小雞們瑟瑟發抖。

詹為元提到，民進黨港湖接下來會發生什麼事情？上一屆綠營提4席，只選上3席，當然還有吳欣岱分票，這代表民進黨的基本盤，3席是比較穩的，4席就不一定能穩上。王孝維身上有個案子，接下來不能選了，要傳給他兒子；何孟樺是第一屆的新人，連任比較艱辛；李建昌是老將了，也要交棒給他的子弟兵。也就是說下一屆民進黨港湖幾乎全部都是新人，或新人第二屆，所以高嘉瑜這位「舊新人」進來，絕對是超級吸票機！

