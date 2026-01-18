高嘉瑜開嗓「5字神曲」同框台語天后 她秒誇：高音沒壓力

娛樂中心／徐詩詠報導

前民進黨立委高嘉瑜，過往因歌聲屢屢成為社群話題與媒體焦點。過去習慣登台開唱《煎熬》的她，近期在公開活動中再度獻唱，並秀出自己練習的新歌《隱形的翅膀》，讓同台的台語天后龍千玉聽完後也給出正面評價。







高嘉瑜練新歌同框「台語天后」 開嗓「5字神曲」她秒誇獎：高音沒壓力

高嘉瑜打趣要龍千玉評分。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

高嘉瑜日前在臉書分享自己演唱的畫面，影片中只見她在活動中一邊演唱，一邊和台下民眾熱情握手。過程中，眼尖的高嘉瑜發現正在用餐的龍千玉，隨即小跑步到她身旁，請她點評一下。她也開心寫下：「之前在憲哥的節目，曾經演唱《煎熬》，評審之一就是龍千玉。這次巧遇千玉姐，特別請她再次講評！」

龍千玉盛讚高嘉瑜「高音讓人沒壓力」。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）







龍千玉也當場回應：「進步100分，太好聽了，尤其高音讓人聽起來沒有壓力，真的很棒，我們再給嘉瑜一個尖叫聲好不好！」讓高嘉瑜當場回應：「謝謝千玉姐，我更有信心了，要繼續唱下去。」不少網友留言表示：「覺得妳唱歌越來越好聽，妳的歌聲給人希望與溫暖，好棒」、「歌聲慢慢進步中」、「嘉瑜轉型變成演藝人員」、「沒走音耶，真棒，有練習」。









