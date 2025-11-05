高嘉瑜鬆口「港湖重新出發」 小雞剉咧等

▲高嘉瑜今日鬆口「港湖重新出發」意指參選議員，讓黨內現任議員剉咧等。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 前立委高嘉瑜2024競選連任因泛綠分裂失利，今（5）日受訪時鬆口過去所稱2026不缺席，將在港湖重新出發，意指將投入該區議員選舉。而該區現有3名綠營議員，分別是英系王孝維、何孟樺與新系李建昌，如今高嘉瑜宣示為黨內投下震撼彈，除吸票機降臨外，加上正國會老將江志銘是否捲土重來與台灣基進黨吳欣岱瓜分泛綠選票，也讓綠營新科議員不禁喊話苦勸「鳳凰不與雞爭食」。

高嘉瑜在2014、2018年投入港湖議員選戰，分別拿下3萬4000多票，兩屆拿下該區最高票，堪稱超級吸票機，而其基層實力雄厚且自帶高聲量，更熟稔社群操作，2024爭取立委連任失利後仍持續針砭時事，過去在大罷免期間多次質疑藍委李彥秀爭議，被視為是為立委補選鋪路，而當時高嘉瑜也強調不會投入補選，避免罷藍失焦。

而此次在大全聯買到爛地瓜再度登上媒體版面，不僅大全聯繃緊神經，高嘉瑜受訪時鬆口「港湖重新出發」，讓綠營小雞剉咧等，現今港湖區有3名綠營議員，分別是英系王孝維、何孟樺與新系李建昌，此外地方也關注正國會老將江志銘是否捲土重來，台灣基進黨吳欣岱也將瓜分泛綠選票。

高嘉瑜一席話為港湖投下震撼彈，也讓新科議員何孟樺直呼高是超級吸票機，認為其是有實力的大魚，應該要游向更廣闊的大海，大家當然希望她有機會能夠更上一層樓，苦勸「鳳凰不共雞爭食！」高嘉瑜過去得票數是實打實的硬實力，小雞們的憂慮，可想而知。

