高嘉瑜一動作喊「輸給蔣萬安這樣不行」 網敲碗：選台北市長

高嘉瑜鋪陳進場罷免李彥秀精準、細膩。翻攝高嘉瑜臉書



2026選舉升溫，民進黨台北市長人選仍無定論。有意回鍋參選台北市議員的民進黨前立委高嘉瑜近日貼出一段影片，驚覺2年多前幫攤商簽名褪色，直呼「這樣不行，會讓蔣萬安獨占鰲頭」，不少網友留言支持她代表綠營參選台北市長，認為高嘉瑜有氣勢挑戰蔣萬安。

高嘉瑜在昨（14日）上傳影片中表示，她上次2023年8月在攤商那邊簽名，去年底回到原處，發現自己的簽名已經褪色，於是補簽名在蔣萬安2022年簽名旁邊，還說要「簽得比蔣萬安大」，否則「這樣不行，會讓蔣萬安獨占鰲頭」，並打趣簽名要「直接蓋住他（蔣）」，引發外界政治聯想。

有網友敲碗，「換妳當台北市長」、「選市長了！」、「有當市長的氣勢」，有人替高嘉瑜抱屈，「明明妳就是最強台北市長人選，民進黨不公平，重男輕女。」或勸進高出馬角逐市長，「台北市反正沒人不然你叫賴神給妳選，妳出來我就選。」有網友憂心綠營選情，「如果不派妳出來，民進黨會輸得更難看。」

