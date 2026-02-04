高嘉瑜「捲土重來」再戰港湖 喊泛綠團結拚四席全壘打

前民進黨立委高嘉瑜4日前往台北市黨部，完成台北市議員第二選區（內湖、南港，俗稱港湖區）初選登記。 圖：翻攝「臉書」高嘉瑜粉絲專頁

[Newtalk新聞] 前民進黨立委高嘉瑜今（4）日前往台北市黨部，完成台北市議員第二選區（內湖、南港，俗稱港湖區）初選登記，正式宣告捲土重來，力拚民進黨在該區奪回第四席議員席次。她強調，只要泛綠團結、「票票民進黨」，港湖就能「全壘打」，實現席次極大化。高嘉瑜表示，今天是立春好日子，她選擇在此時從頭開始、重新做人，以新人姿態重回港湖基層服務。她回憶過去曾幫助民進黨在港湖從2席增至4席，如今國民黨握有4席（原5席，1席轉戰立委）、民眾黨1席（應選9席總席次），只要綠營全力以赴、避免分裂，絕對有機會再拚下4席最佳成績。

廣告 廣告

高嘉瑜素有「港湖吸票機」之稱，源自其強大個人魅力與選票吸引力。早年被稱「港湖女神」，問政積極、選民服務到位、媒體曝光高，常在艱困選區拿下高票。2018年市議員選舉，她在港湖區狂掃3萬4千多票，成為該區第一高票當選人，甚至導致同黨候選人淪為「落選頭」；2020年立委選舉也以超級吸票能力擊敗國民黨李彥秀，成功翻轉港湖立委席次。

但2024年立委選舉，高嘉瑜雖拿下95,241票（40.24%），但輸給國民黨李彥秀的112,743票（47.64%）。坊間分析：泛綠分裂導致票源流失，台灣基進吳欣岱拿到的26,382票（11.15%）成為關鍵因素，因高＋吳的總得票數超過12萬、得票率逾51%。該區遭藍軍翻轉，被視為民進黨失去立院過半關鍵因素之一。值得注意的是，台灣基進吳欣岱已確定參選港湖區市議員與高嘉瑜再度對決。吳欣岱主張議員為多席次選舉，重點在誰真正代表民意，而非泛綠分裂算計；但外界仍擔心重演2024分票效應。

台北市議員第二選區（港湖區）應選9席，目前國民黨4席（原議員李彥秀轉戰立委）、民進黨3席、民眾黨1席。高嘉瑜「回鍋」，雖可能以其吸票實力帶動整體氣勢，但也被憂心「大魚入池掀大浪」，讓票數過為集中，反而衝擊其他候選人。傳民進黨北市黨部擬議以科學配票、聯合競選等方式，力求4席全上安全上壘。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

核武「緊箍咒」明日解除！美俄無「New START」 核武透明度與競賽風險升高

楊宏基觀點》是「開始」而非「結束」！海鯤號淺水潛航成功 戰力之路仍漫長