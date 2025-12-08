高嘉瑜「較少聽到小紅書詐騙」 吳欣岱駁：不是少，是你沒注意

針對高嘉瑜（左）稱「較少聽到在小紅書被詐騙的」，吳欣岱（右）發文反駁。（翻攝自高嘉瑜、吳欣岱臉書）

前民進黨立委高嘉瑜日前談及政府暫時封鎖小紅書，表示自己「較少聽到在小紅書被詐騙的」，對此，台灣基進秘書長吳欣岱隨後在社群回應，指出案例並非少，而是「你沒有在注意」，並強調刑事局數據顯示小紅書為高風險詐騙平台。

因小紅書15項資安檢測不合格，且自去年以來涉詐案件達1,706件、累積金額逾2億元，由於業者未配合調查，內政部宣布對其暫時封鎖1年，高嘉瑜日前在政論節目中表示，詐騙問題確實是社會痛點，但她坦言「在小紅書被詐騙的，我是比較少聽到」，反而是聽到其他社群或通訊軟體的案例。

對此，吳欣岱昨日在臉書發文反駁，直言「其實那不是因為少，而是因為你沒有在注意」，她指出，小紅書早被官方列為高風險平台，相關數據均為刑事局公開資料，並非幻覺。吳欣岱認為一般民眾因害怕或羞愧而不敢報案，才使實際受害情況「看不見」，因此站在公眾位置的人，不應用「我比較少聽到」當成判斷標準，質疑：「難道法規要不要運作，還要看你個人聽到多少嗎？」

吳欣岱強調，封鎖小紅書非政治操作，重點在於業者是否依法設置法律代表、不配合警方調查，造成詐騙風險，她遺憾，多數不符合法規者來自中國企業，並批評，部分反對聲音將措施解讀為「政府在打壓言論自由」，卻未正視平台造成的負面影響，「這不是自由，這是不願面對現實，也是鄉愿」。





