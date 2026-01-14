高嘉瑜1舉動突喊「這樣不行」！網狂推出來挑戰蔣萬安

2026地方選舉逐漸升溫，民進黨近日已開始進行縣市長初選民調，但台北市長人選部分，目前仍無定數。有意回鍋參選台北市議員的民進黨前立委高嘉瑜在臉書貼出一段影片，驚覺自己2年多前幫攤商的簽名已經褪色，直呼「這樣不行，會讓蔣萬安獨占鰲頭」，似乎暗示黨內還找不到人戰蔣萬安。網友也紛紛留言支持她代表綠營參選台北市長。

高嘉瑜先前表態，不會2026不會缺席，會從港湖出發，她近來也勤走港湖地方。高嘉瑜13日在臉書貼出到台北花市拜會攤商的影片，影片中，高嘉瑜看到自己2023年在白板的簽名早已褪色，一旁的蔣萬安簽名卻清晰可見，直呼「這樣不行，會讓蔣萬安獨占鰲頭。」攤商馬上拿出馬克筆，讓她補簽，最後她刻意將名字簽得與蔣萬安一樣大。她強調，「不能輸給蔣萬安，至少簽名不能輸」。

廣告 廣告

影片曝光後，一票網友留言狂按讚要她出選台北市長，「明明妳就是最強台北市長人選，民進黨不公平，重男輕女」、「台北市反正沒人不然你叫賴神給妳選，妳出來我就選妳」、「支持嘉瑜參選台北市市長，如果不派妳出來？民進黨會輸得更難看」。

【看原文連結】