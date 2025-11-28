高國中童軍大露營 登場

高雄市一一四年度全市童軍聯合露營大會昨（廿八）日在中正國防幹部預備學校舉行，今年活動主題為「SEL Scout Kaohsiung Lead-心智童軍、高雄領航」，共有一百四十四小隊、近一千五百位師生參與；除了高雄市國中童軍師生，並有韓國等國際童軍共襄盛舉，是高雄市童軍教育一大盛事。（見圖）

該露營大會於十一月廿八至卅日在中正預校舉辦，由大灣國中承辦，並有二十所學校以及高雄市童軍會、高雄市女童軍會等夥伴們一同規劃各分組及三個分營（忠孝、仁愛、信義）營地事宜及設計活動課程；共有一千五百位師生參與，是近年參與人數最多的一次，也驗證國中青少年願意挑戰自我，與他人互助合作，參與營地建設、模組活動、營火晚會等活動。

教育局副局長吳文靜表示，今年國中童軍露營特別邀請來自韓國的童軍夥伴十人共同參與，將在三天露營活動中進行多元互動，期盼透過國際童軍參加，增進國際交流、增廣高雄市學子見聞，彼此學習與成長。

今年度高雄市國中童軍聯合露營大會的活動內容豐富多元，由高雄市童軍會、女童軍會協助規劃，在活動內容方面，活動組規劃三個創新學習體驗的活動模組，分別是童軍技能，探索教育、民俗技藝，希望童軍們透過三天二十七站自然觀察、社會互動、文化踏查、探索挑戰等活動，培養生活技能、拓展人際關係、實作跨域學習，創建新世代童軍。

其中探索教育整合國中綜合活動領域、自然領域及藝術與人文領域等課程內容，以童軍野外活動的精神特性，編設成分站關卡遊戲，由做中學來激發小隊團隊精神與隊長領導能力，並運用童軍技能及創意思考來突破難關，培養解決問題的能力；民俗技藝分站更讓童軍體驗長輩們在年輕時代的傳統手藝與遊戲，創造符合當今青少年心性與趣味的戶外活動。

吳立森局長期許，連續三天的活動，除了希望參與的童軍們藉由童軍活動、露營活動以提升童軍教育學習成效，實踐童軍「諾言、規律、銘言」，也期望童軍們能夠透過做中學與相互合作，提升生活基本應用能力，關懷社會與自然，拓展人際關係，創建新世代童軍，展現高雄領航精神。