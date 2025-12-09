高國豪三兄弟互毆慘劇最新！法院今公布「關鍵一事」

新竹攻城獅球星高國豪的「私約二嫂」、「騷擾大嫂」風波，爆出跟兩位哥哥因此在去年12月3日的家族聚餐中互毆，影片瘋傳，事後高國豪發文跟兄嫂道歉，不過三兄弟已經互相提告彼此恐嚇、家暴、傷害，宜蘭地檢署依法起訴，今(10日)上午9點30分將於宜蘭地院宣判。

回顧整起事件，一開始高聖文、高國強兩位哥哥在餐廳裡怒斥、推擠高國豪，現場還有女子大喊「你老婆做了什麼事！」接著3兄弟開始推擠衝突，一路從餐廳延伸至餐廳外，在場的戴姓表哥上前勸阻，但高國強仍壓不住怒火，對高國豪拳打腳踢，大哥高聖文也忍不住上前動手。

高家三兄弟一路從餐廳內互毆到餐廳外的「上帝視角畫面」。（圖／翻攝畫面）

高家大家長高爸爸見狀急忙上前拉住長子，但此時高國豪也「牙」起來，把黑色上衣脫掉以後直接衝向兩位哥哥，三兄弟就這樣在餐廳外互毆，彼此的頭部不斷中招，高聖文一度將高國豪壓制在地，大罵：「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」，戴姓姑丈及表哥嚇得繼續衝上前將雙方分開，「上帝視角」的監視器畫面也曝光，只見3人從餐廳內一路打到餐廳外，場面非常火爆。

高國豪的老婆也抱著小孩全程在場，幫老公怒罵大伯跟二伯。（圖／中天新聞）

令人驚訝的是，「導火線」劉家菱其實全程在場，身材修長，穿著黑衣白褲，面對高國豪的暴走，她冷靜抱著嬰兒旁觀，看著老公高國強跟小叔互毆，相較之下高國豪的妻子當下十分激動，也抱著嬰兒的她幫著老公跟高聖文、高國強對罵。

高國豪（左）跟高國強（右綠衣者）怒瞪互罵。（圖／中天新聞）

事後三兄弟互告傷害、恐嚇罪嫌，對自己的犯行均坦承不諱，而在整起衝突過程中，高國豪頭部遭到捶打，造成頭部鈍挫傷、上背及左肘挫傷等多處傷勢，二哥高國強受到前胸鈍挫傷、頸部擦傷。大哥高聖文雖未在衝突中受傷，但在衝突中對高國豪嗆聲「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」，因此被被高國豪提告傷害及恐嚇罪，宜蘭地檢署認定高聖文確定涉犯此罪，將他追加起訴恐嚇危安罪。

宜蘭地檢署今年9月偵結後依法起訴三人，攻城獅球團對此表示，此事屬高國豪的私領域，他將自行處理，全案目前進入司法程序，球隊不會對此事發表意見，高國豪近日也頻頻發文道歉，全案將在今日上午9點30分於宜蘭地院宣判，各界高度關注判決結果。

高國豪（右）對大哥高聖文揮拳。（圖／中天新聞）

高國豪（右）跟大哥高聖文打成一團。（圖／中天新聞）

高國豪（右）日前被親兄弟痛斥「私約二嫂」，三兄弟因此當街互毆，左為他老婆。（圖／翻攝高國豪IG）

案發地點。（圖／Google map）

