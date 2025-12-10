高國豪三兄弟互毆達成和解 大哥嗆「要弄斷你的腳」恐嚇罪仍將續審

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

新竹攻城獅球星高國豪捲入「私約二嫂」風波後，去年12月3日又與大哥高聖文、二哥高國強在宜蘭蘇澳一家餐廳內外爆發激烈衝突，三兄弟從店內一路打到店外，失控場面直到警方介入才終止。事後三人互相提告，其中大哥高聖文因嗆聲「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」被依恐嚇罪起訴。

其中大哥高聖文因嗆聲「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」被依恐嚇罪起訴。（圖／高國豪 IG）

宜蘭地院原訂今（10）日上午宣判，三兄弟已就「互毆造成的傷害部分」達成和解，和解書也送達法院，法官需確認內容並進一步調查相關事證，因此決定延後宣判，並訂於12月17日上午 11 點再開辯論庭。至於恐嚇「斷腳」的部分屬於不能撤銷之罪，審理將持續進行。

本案起於去年中爆發的「高國豪私約二嫂」風波，兄弟間關係因此惡化。到了年底，三人於蘇澳某餐廳談話破裂，衝突迅速升級為拳腳相向。高國豪因遭捶打造成頭部鈍挫傷、上背與左肘挫傷；高國強則胸口鈍挫、頸部擦傷；大哥高聖文雖無明顯傷勢，卻遭高國豪控告傷害與恐嚇。

宜蘭地檢署偵結後，三兄弟皆被依傷害罪起訴，而高聖文因恐嚇再被追加恐嚇維安罪。隨著傷害部分達成和解，法院將於下週確認相關內容後再行辯論並決定宣判日期，但恐嚇罪部分仍將依法審理。

