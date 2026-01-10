高國豪三兄弟鬥毆互告！大哥嗆「我要弄斷你的腳」 一審判決出爐

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

職籃TPBL新竹攻城獅球員高國豪去（2025）年12月間與與大哥高聖文、二哥高國強在宜蘭蘇澳一家餐廳爆發激烈衝突，從店內一路打到店外。事後三兄弟互告傷害與恐嚇。宜蘭地方法院近日一審宣判，兄弟間因互毆造成的傷害部分已達成和解，公訴不受理；其中，大哥高聖文因出言恐嚇，遭判拘役30日、緩刑2年。

職籃TPBL新竹攻城獅球員高國豪與兄弟的互毆紛爭，一審判決在近日出爐。（圖／高國豪IG）

本案起於2024年「高國豪私約二嫂」風波，兄弟間關係因此惡化。判決書指出，三兄弟於2024年12月3日中午在宜蘭蘇澳某餐廳試圖將事情說清楚卻談話破裂，在言語衝突下情緒失控，衝突迅速升級為拳腳相向。高國豪因遭捶打造成頭部鈍挫傷、上背與左肘挫傷；高國強則胸口鈍挫、頸部擦傷；大哥高聖文雖無明顯傷勢。

衝突過程中，大哥高聖文對著被壓制在地的高國豪嗆聲，「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球！」遭高國豪提告恐嚇，三兄弟在事後還互告傷害。宜蘭地院審理期間，三兄弟已就傷害部分達成和解並撤告，但高聖文的「弄斷腳」嗆聲涉嫌的恐嚇危安罪屬公訴罪，仍須依法追究。法官考量高聖文坦承犯行、雙方已和解，判處拘役30日、緩刑2年，並須接受3場法治教育課程。



