高國豪傷害案和解 TPBL職籃發聲明：持續停賽直至紀律委員會做出決議

高國豪與2名哥哥去年12月在宜蘭蘇澳餐廳當眾互毆，彼此互告傷害。（鏡新聞提供）

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅球星高國豪去年被爆私約前球星親哥哥高國強的老婆，甚至還爆出高家3兄弟在餐廳當眾互毆的事件，高國豪５日發聲致歉，近期傳出已經完成和解，法院已另定審理期日。TPBL聯盟今（10）日則發出聲明，「在此期間，高國豪球員仍應持續執行本聯盟先前所為之停賽處分，直至本聯盟之紀律委員會做出相關決議」。

針對高國豪事件，TPBL今天發出聲明說，本聯盟新竹御嵿攻城獅球員高國豪，就其場外事件（下稱該案件），向本聯盟傳達已與對造完成和解事宜，而該案件所繫屬之宜蘭地方法院就此已另定審理期日。

TPBL說，鑒於高國豪已與其兄長達成和解，本聯盟之紀律委員會將於該案件審理完畢後，根據高國豪所提出之說明進行處分，但本聯盟仍保留該案件一審宣判後依據該判決追加處分之權利。

TPBL表示，在此期間，高國豪仍應持續執行本聯盟先前所為之停賽處分，直至本聯盟之紀律委員會做出相關決議。

