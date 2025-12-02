高國豪兄弟街頭互毆！曾被控「詐騙業配」 爭議曝光

高國豪過去曾捲入詐騙業配爭議。（圖／翻攝自高國豪IG）





新竹攻城獅當家球星高國豪，先爆出「私約二嫂」爭議，接著又被揭露去年在宜蘭與兩位哥哥街頭互毆，鬧上法院。而早在2023年，高國豪就被網友指控「詐騙業配」，國小時甚至還借手機不還。對此，高國豪也在IG限時動態上發聲道歉。

一名網友2023年在PTT爆料，表示自己早在2023年就於討論版轉載臉書社團文章，並控訴職籃球星高國豪「以前就曾讓他吃過悶虧」。原PO指出，「最近被詐騙，突然想到我之前被高國豪騙。2020年11月12日，我私訊他談合作業配，他指定要用當時市價約1萬3的NIKE李小龍白色球鞋，說談好用5000元向我買，之後會發文標記我的賣場。結果過沒多久，看他在IG直接把那雙鞋5000元賣掉…到現在業配文也沒看到，訊息還被已讀，到底是在三X？我店也不大，不至於要這樣搞吧。」

原PO甚至回憶過往不滿，「突然想到國小他還跟我借手機，到現在沒還，我的sony ericsson也不見了。（高國豪）球技好是沒話說，但品行如何，大家看圖文自己判斷。」

文章曝光後瞬間引爆網友熱議，有人留言附和，「我朋友的鞋店也被他弄過，一樣的套路！」不過也有不少網友替高國豪緩頰，「這樣沒證據就在黑球員？」「這頂多算放鳥，錢有付，只是沒發業配文」「這種文還轉發？」「原PO講的宣傳方式又沒講清楚。」

高國豪也隨即在IG限時動態上發聲明道歉了（圖／翻攝自Instagram／@kaooscar）

風波延燒之際，高國豪本人昨晚也緊急在IG限動連發兩則道歉聲明。他寫道：「很抱歉因為不成熟的行為造成品牌店家損失，我會馬上聯繫店家道歉與賠償，真的很對不起大家，以後會更重視自己答應的事情。」他也補充，感謝店家曾在賽季期間提供球鞋，「因為自己過去不成熟的行為造成困擾，真的非常抱歉。」

新竹攻城獅球團也火速在IG限動回應，表示：「攻城獅球團對相關店家感到非常抱歉，我們會全力協助國豪與店家聯繫並處理賠償事宜，未來也會更加謹慎把關球員商業合作相關流程。」

