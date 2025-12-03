高國豪兄弟衝突 攻城獅總經理：遺憾沒和解

新竹攻城獅球星高國豪因捲入「私約二嫂」風波，和親兄弟爆發衝突，後來家務事鬧上法院，聯盟依規章祭出停賽，並靜候司法判決結果，攻城獅總經理張樹人晚間也親上火線說明，表示事發當時高國豪有主動通報球隊，但很遺憾兄弟間沒有和解，同時也告誡所有球員要注意行為。

新竹攻城獅球星高國豪遭停賽。（圖／TVBS）

新竹攻城獅球星高國豪傳出捲入「私約二嫂」風波，2024年12月更和兄弟在宜蘭餐廳爆發激烈衝突，後來3人互告，預定12月10號宣判，TPBL聯盟依規章祭出停賽，並靜候司法判決結果。新竹攻城獅12月3號出戰台北台新戰神，高國豪因為停賽無法上陣，不過外界就質疑為什麼事件發生當下並沒有第一時間處置。

廣告 廣告

攻城獅總經理張樹人表示事發當時高國豪有主動通報球隊。（圖／TVBS）

攻城獅總經理張樹人也親上火線說明，攻城獅總經理張樹人：「去年年底這件事情發生當下就知道了，我們會希望這些事他們就是可以和解落幕，那只是沒有想到這個事情的解決方式、處理方式沒有如我們的預期，所以當然覺得很遺憾。」張樹人指出，事發當時高國豪有主動告知球隊，球團也有掌握情況，兄弟間原本以和解為前提，但後來和解破局。

張樹人表示，練習時有向全隊說明狀況，球隊的士氣和訓練狀況都沒受到影響，而高國豪也維持自主訓練，心情沒受影響。攻城獅總經理張樹人：「這件事情沒有如我們預期的是一個比較好的方式去畫下句點，所以現在出現，然後我們可能就是要遵守聯盟的規則，然後去做相關的一些停賽的處理，不過並沒有影響到國豪他私下的訓練。」張樹人也有告誡其他球員，場內場外行為都要注意，因為這是公眾人物的責任。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

高國豪3兄弟街頭互毆！攻城獅曝進度：對方條件過高和解破局

高國豪妻子發聲了！駁斥「私約二嫂」 還原兄弟互毆：對方攻擊挑釁

攻城獅高國豪遭爆私約二嫂、當街打架 球團：即日起自主停賽

高國豪遭酸「場外比場內更會打」！攻城獅仍神隱 TPBL先開鍘

