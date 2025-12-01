高國豪又因「私約二嫂」3兄弟店外爆全武行互告…球團：私領域自行處理

社會中心／綜合報導

「新竹攻城獅」球星高國豪去年因「私約」二哥高國強妻子劉家菱，讓家族關係降到冰點，事後高國豪雖與妻子出面說明才讓風波稍停；沒想到，高國豪去年底又因此與高國強在宜蘭蘇澳某餐廳發生嚴重肢體衝突，連大哥高聖文也加入「戰局」，3兄弟在店外扭打成一團，事後雙方互告，全案將於今（10）日宣判。對此，球團也發聲明回應。

針對高國豪涉與家人的暴力事件，甚至因此鬧上法院，「新竹攻城獅」球團表示，這是高國豪的私領域將由其自行處理，且事件目前已進入司法程序，球隊不會對此發表任何意見。

據了解，高國豪去年6月被爆出私下偷約胞兄高國強的妻子，消息曝光後，隨即引起軒然大波，高國豪即便數度出面澄清，但雙方依舊數度在社群媒體上爆發隔空口水戰，導致風波難以平息，最終是高國豪與妻子出面說明，發布「4點最終聲明」強調私事不該打擾社會大眾，對於占用版面深表歉意，未來將不再做出回應。

本以為事件就此落幕，結果同年12月底，高國豪與家族成員前往宜蘭蘇澳某餐廳聚餐期間，竟又因「私約二嫂」一事再度掀起爭執，高國豪和2名哥哥先在店裡相互推擠，被店家趕出店外後，3人戰火持續升高，高聖文與高國強不斷毆打高國豪，而高國豪看到有人在拍攝，指著對方嗆罵「他X的你錄什麼影，X子」。

隨後，高國豪脫下上衣朝著2名哥哥反擊，雙方不斷揮拳互毆，暴力情景讓一旁的孩子都嚇哭，之後戴姓姑姑及表哥上前勸阻才將雙方拉開，但警方獲報到場，雙方還是指著對方鼻子叫罵。高家3兄弟在街頭全武行爆發後互告，3人對於犯行均坦承不諱，宜蘭地檢署9月間偵結，依傷害、恐嚇等罪嫌對3人提起公訴，案件將於今天宣判。

攻城獅高國豪貢獻全隊最高16分。（圖／TPBL聯盟提供）

