高國豪合約年又爆爭議 收「停賽處分」！私約二嫂事件始末一次看

新竹攻城獅高國豪。TPBL提供



TPBL台灣職籃大聯盟新竹攻城獅球星高國豪場外風波不斷，先是私約二嫂事件，衍生家族之間隔空互嗆風波，如今，又爆因為私約二嫂，演變為三兄弟上演全武行，這起傷害官司將在本月10日宣判。攻城獅2日發表聲明，「高國豪將自主停賽並暫停參與球隊活動，直至聯盟裁決公布」。TPBL聯盟也對高國豪祭出停賽處分。

高國豪在職籃成就出色 為自己贏得3500萬合約，卻在2023年爆出「買鞋事件」，遭店家指控以低價購買高檔稀有球鞋，卻未依約發文標註店家；去(2024)年又傳出「私約嫂子」事件。如今，再被曝光高家三兄弟因私約二嫂事件餘波盪漾，上演全武行，場外風波不斷，適逢合約年，遭開鍘祭出停賽處分。

私約二嫂事件時間軸

2024年6月

高國豪突然在IG限動發出律師函，強調自己和嫂子劉家菱無任何不正常往來，要求對方不要散佈「不實謠言」。提及「這已然侵害高國豪先生及其配偶之名譽，甚至影響到與球團的關係」，強調可能會依法咎責。攻城獅回應，私領域相關事宜皆由本人自行處理，目前已進入司法程序，球團針對此事不會發表意見。

廣告 廣告

高國豪一度否認指控，最後與妻子發聲明表示「確實有過不成熟行為」而致歉。私約事件重創高國豪形象。

2024年9月

高國豪在Threads上發文，指出「高家出現妳這樣的人，真的有夠丟臉可悲！至今跟自己親兄弟變成這樣還不是因為妳！臉皮真的有夠厚，還可以講得一副頭頭是道，完全搞不清楚狀況，到處亂講不實的話，又自己在那邊對號入座，我老婆發什麼文章礙到妳？...好好過生活，管好妳那張臭嘴很難嗎？還要再讓高家搞得雞犬不寧多久？真的有完沒完！」網友猜測高國豪是對二嫂劉家菱開嗆。

劉家菱在Threads發長文反擊，表明自己「被高國豪老婆網路攻擊長達一年」，親曝「某次酒後（職場性騷擾同事）被老婆搧嘴巴忘了嗎？還是忘了車子被老婆打爆小時鐘後，用新台幣受教訓的滋味？」還補刀「哥哥的女友妳哪位沒約過？」

2024年12月

高聖文、高國強、高國豪三兄弟在宜蘭縣蘇澳鎮某家餐廳，因故起爭執，高聖文、高國強先作勢要毆打高國豪，戴姓表哥見狀上前勸阻，但高國強仍對高國豪拳打腳踢。店員趕緊勸阻，請高家三兄弟到店外談，三人邊推擠邊走出店外，高父及同行親友也上前勸架，但還是攔不住兄弟3人。

2025年12月

高家三兄弟打架鬧進派出所消息爆發，相關影片流出，畫面顯示，高國豪和兩個哥哥爆發肢體衝突，更指著錄影的二嫂罵婊子，惹怒高國強出拳毆打，還哽咽說「真的很丟臉啦，兄弟今天做到這個樣子」，最後雙方互告，法院預計12月10日宣判。攻城獅2日發表聲明，「高國豪將自主停賽並暫停參與球隊活動，直至聯盟裁決公布」。TPBL聯盟也對高國豪祭出停賽處分。

高國豪小檔案：

出生：1998年9月22日

身高體重：180公分、76公斤

出生地：宜蘭蘇澳鎮

最高學歷：東南密蘇里州立大學

效力球隊：新竹御頂攻城獅（2020年至今）

經歷：

P. LEAGUE+年度第一隊（2024）

4×P. LEAGUE+年度防守第一隊（2021–2024）

2×P. LEAGUE+年度第二隊（2022、2023）

P. LEAGUE+年度新人王（2021）

2×高中籃球聯賽冠軍（2015、2017）

2×高中籃球聯賽MVP（2015、2017）

高中籃球聯賽新人王（2015）

《太報》整理

更多太報報導

男不滿女友被性騷！南下尋仇「砍死河智媛老闆」被依傷害致死起訴

凶殘復仇！天道盟角頭遭伏擊「雙腿腳筋挑斷」

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生