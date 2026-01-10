高國豪哥嗆「弄斷你的腿」兄弟互歐鬧上法院 判決結果出爐
【緯來新聞網】中華職籃新竹御嶺攻城獅球員高國豪因家庭衝突事件遭聯盟暫時停賽，事件涉及私生活爭議及與兄長互毆，並衍生出刑事訴訟。宜蘭地方法院審結相關案件，判決其兄長高聖文拘役30日，可易科罰金，並宣告緩刑2年。
高國豪哥嗆「弄斷你的腿」兄弟互告鬧上法院。（圖／翻攝畫面、新竹御嵿攻城獅資料照）
事發起因爲高國豪與兄長高國強、高聖文在宜蘭縣蘇澳鎮一間海鮮餐廳發生激烈衝突，過程中3人從店內鬥毆至店外路邊，引發旁觀者關注。警方抵達後將3人帶回調查。高國豪經診斷為頭部鈍挫傷、上背部及左肘挫傷；高國強則為前胸與頸部擦傷，高聖文未受傷，但因在衝突中恐嚇高國豪「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」，遭提告恐嚇危害安全罪。
經檢方偵辦，3兄弟均依傷害罪起訴，高聖文另被追加起訴恐嚇危安罪。案經宜蘭地方法院審理，因三兄弟達成和解並撤回傷害告訴，法院裁定傷害部分公訴不受理。然而，恐嚇危安屬於非告訴乃論之罪，無法撤銷。
法院審酌高聖文事後態度與已達成和解情形，最終依恐嚇危害安全罪判處拘役30日，得易科罰金，並宣告緩刑2年，期間須接受保護管束。另命其於判決確定後1年內完成3場法治教育課程。全案目前仍可依法提出上訴。
★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★
