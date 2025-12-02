高國豪嫂控私約！曾驚爆「哥哥女友哪位沒約過」 餐廳還原兄弟互毆現場

社會中心／林昀萱報導

「新竹攻城獅」球星高國豪去年因「私約二嫂」，讓家族關係降到冰點，事後高國豪與妻子出面說明才讓風波稍停；沒想到又爆出高國豪去年底因此與二哥高國強在宜蘭蘇澳某餐廳發生嚴重肢體衝突，連大哥高聖文也加入「戰局」，3兄弟在店外扭打成一團，甚至鬧上法院。餐廳業者也回憶當天情況，許多網友也湧入高國豪社群洗版，翻出一篇去年底轟動體壇的貼文朝聖。

高國豪去年6月先被爆出「私約二嫂劉家菱」引發外界熱議，最終是高國豪與妻子出面說明，並發布「4點最終聲明」強調私事不該打擾社會大眾才漸漸平息。沒想到再傳出高家3兄弟曾在蘇澳的餐廳外起大打出手，遭宜蘭地檢署起訴，法院預計在12月10日宣判。據《東森新聞》報導，餐廳業者回憶這起事件發生在2024年12月3日，當天有人訂了10人慶生桌菜並交代要準備豬腳麵線，高國豪先和7名家人入座，隨後3名男子走入店內因私約二嫂事件引爆口角。第一時間，餐廳喝止表示「要打去外面打」別影響其他客人用餐，但兄弟三人控制不住怒火，現場一片混亂。高國豪一度脫去上衣大爆粗口對著二嫂辱罵，三人由餐廳打到外面嚇壞現場客人，業者無奈之下只能報警處理。

事件爆發後，網友紛紛湧入高國豪社群平台洗版，並翻出高國豪昔日開嗆的貼文朝聖。去年9月，高國豪在Threads上發文開嗆，「高家出現妳這樣的人，真的有夠丟臉可悲！至今跟自己親兄弟變成這樣還不是因為妳！臉皮真的有夠厚，還可以講得一副頭頭是道，完全搞不清楚狀況，到處亂講不實的話，又自己在那邊對號入座，我老婆發什麼文章礙到妳？文章裡有講到妳？還是有指名道姓？妳在哭爸哭母什麼？好好過生活，管好妳那張臭嘴很難嗎？還要再讓高家搞得雞犬不寧多久？真的有完沒完！」雖然文中未指名道姓，但網友紛紛猜測文中的「妳」就是高國豪嫂嫂。劉家菱也反擊，表示自己「被高國豪老婆網路攻擊長達1年」，甚至爆料「某次酒後（職場性騷擾同事）被老婆搧嘴巴忘了嗎？還是忘了車子被老婆打爆小時鐘後，用新台幣受教訓的滋味？」「哥哥的女友妳哪位沒約過？」

高國豪發文道歉。（圖／取自IG）

針對高國豪涉與家人的暴力事件，甚至因此鬧上法院，「新竹攻城獅」球團和聯盟皆宣布高國豪在判決出爐前必須停賽，他個人隨後也在個人IG發文道歉。

