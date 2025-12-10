高國豪家務糾紛和解 TPBL：一審判決出爐前維持停賽

高國豪涉入家務糾紛已和解，聯盟表示在一審判決出爐前維持停賽懲處。（翻攝自高國豪IG）

台灣職籃TPBL新竹御嵿攻城獅隊球星高國豪日前捲入家務糾紛，與哥哥當街爆發肢體衝突，雙方互控傷害鬧上法院，傳出近日已完成和解，但TPBL聯盟稍早發布聲明，強調停賽處分維持不變，將待案件一審宣判後再決定是否追加處分。

高國豪先前捲入「私約二嫂」風波，去年底又被目擊與大哥高聖文、二哥高國強在街頭發生激烈衝突，最終演變成互控傷害，並進入司法程序，案件原訂於今日宣判，因傳出兄弟已完成和解，宜蘭地院也重新排定於12月17日再開庭。

TPBL聯盟稍早發布聲明指出，高國豪已與其兄長達成和解，但聯盟紀律委員會將待案件審理完畢後，再依其說明與法院判決進行後續處分，在此期間，高國豪仍須持續執行先前的停賽處份，聯盟也保有於一審宣判後，依判決結果追加處分的權利。

TPBL聯盟聲明全文：

「本聯盟新竹御嵿攻城獅球員高國豪，就其場外事件（下稱該案件），向本聯盟傳達已與對造完成和解事宜，而該案件所繫屬之宜蘭地方法院就此已另定審理期日。

對此，鑒於高國豪球員已與其兄長達成和解，本聯盟之紀律委員會將於該案件審理完畢後，根據高國豪球員所提出之說明進行處分，惟本聯盟仍保留該案件一審宣判後依據該判決追加處分之權利。

在此期間，高國豪球員仍應持續執行本聯盟先前所為之停賽處分，直至本聯盟之紀律委員會做出相關決議。」





