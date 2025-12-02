高國豪捲「私約二嫂」爆兄弟戰！老婆急發文澄清1事

社會中心／于士宸報導

職籃TPBL新竹攻城獅球星高國豪，去年（2024）6 月因捲入與二哥高國強妻子之間的「私約」風波，導致家族關係急速惡化。這起爭議延燒至年底，三兄弟更在宜蘭蘇澳一間餐廳爆發激烈衝突，場面一度失控。事態至今仍未平息，高國豪的妻子今日（2）在Threads上忍不住發聲嘆喊：「這個陷害要持續多久？！」，並強調「當天狀況不是一起聚會吃飯」，對外澄清事件細節。





高國豪妻子今日（2）在Threads上發文，直言「這個陷害要持續多久？！兄弟爬山，各自努力！」，透露當天「不是一起聚會吃飯」。（圖／翻攝自 Threads ＠eweennn）

高國豪的妻子今日（2）稍早在Threads上發文，直言「這個陷害要持續多久？！兄弟爬山，各自努力！」，接在在留言區留下聲明，強調當天一家人在蘇澳餐廳內的聚會「不是一起聚會吃飯」。貼文曝光後，引起大批網友討論，其中一名網友好奇發問，「是鴻門宴嗎？希望可以出來說明一下，不然太傷了」，不過截至出稿前仍未見高國豪妻子回覆。然而，整起事件必須回朔至去年（2024）6 月，職籃球星高國豪傳出與胞兄高國強的妻子互有往來，引發家族不滿與婚姻爭議。雖然他第一時間否認，但之後與妻子於社群平台發布「共同聲明」，坦承「在遇見太太之前，確實曾有過不成熟的行為」，並向外界道歉，然而家族間的嫌隙仍難以修補。





高國豪（白褲者）遭大哥高聖文（白衣者）壓制在地，三兄弟互相扭打成一團。（圖／民眾提供）









高國豪對著一旁拿著手機錄影大嫂及二嫂出言嘲諷：「他X的你錄什麼影，婊X！」。（圖／民眾提供）





同年（2024）年底，高家三兄弟疑似因口角再度爆發衝突，並在宜蘭蘇澳一間餐廳陷入激烈的肢體拉扯。根據畫面顯示，大哥高聖文與二哥高國強在餐廳內起身準備出手毆打高國豪，期間還有戴姓表哥出面勸架，但情緒已一發不可收拾。一行人接著移往餐廳門口，衝突全面升級。只見原本穿著深色上衣的高國豪衣服滑落，三兄弟互相扭打成一團，旁邊親友完全無力制止。期間，高國豪對著一旁拿著手機錄影的大嫂及遠方的二嫂出言嘲諷：「他X的你錄什麼影，婊X！」、「去發媒體啊，你們就是垃圾、婊X，有沒有聽到？」，站在一旁的高妻也急護高國豪，在一旁附和開嗆，夫妻倆一番話激怒高國強怒火瞬間飆升，衝突越演越烈。混亂中，雙方短暫分開後，大哥高聖文氣得大吼：「真的很丟臉啦，兄弟今天他X做成這個樣子！」，高國豪也不甘示弱，指著一旁反嗆：「還不是因為這兩個！」，最後三兄弟也告上法院，結果將於近日公布。針對整起事件，稍早台灣職業籃球大聯盟（TPBL）也公布最新懲處，宣布自即日起對高國豪祭出停賽處分，並將待司法程序宣判結果出爐後，再進一步決議後續處理。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：高國豪捲「私約二嫂」釀3兄弟戰爭！妻急發文嘆「陷害要持續多久」 澄清1事

