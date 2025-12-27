高國豪末節爆發 攻城獅守住20分領先收2連勝

新竹御嵿攻城獅高國豪決勝節挺身而出，單節獨拿9分，全場貢獻18分、4助攻，率隊以97比90擊敗新北國王，收下2連勝。 （圖／TPBL提供）

TPBL例行賽27日持續進行，新竹御嵿攻城獅作客挑戰新北國王。迎接高國豪歸隊、洋將辛巴重返戰線的攻城獅，上半場火力全開，一度建立多達20分領先，但第三節遭國王追平，所幸末節高國豪挺身而出，單節獨拿9分，全場貢獻18分、4助攻，率隊以97比90驚險帶走勝利，收下近期2連勝。

前一戰順利止敗後，攻城獅此役延續氣勢，開賽與國王互有往來，首節仍呈拉鋸局面。進入第二節後，攻城獅進攻端全面發揮，團隊多點開花，前兩節就有4名球員得分達雙位數，並在次節打出一波猛烈攻勢，半場結束以58比38大幅領先地主國王。

易籃後，國王迅速甦醒，禁區支柱沃許本在第三節火力全開，單節狂轟16分，帶動球隊打出31比11的反撲高潮，攻城獅在進攻端失準、失誤增加下，原本的20分優勢被一口氣抹平，雙方前三節結束戰成平手。

決勝節雙方重新來過，高國豪扛起進攻重任，單節4投全中攻下9分，成功穩住攻城獅戰局，隊友也適時補上火力支援，逐步拉開差距。儘管國王末段試圖反撲，攻城獅仍守住領先，最終以7分之差驚險奪勝。

此役攻城獅展現團隊戰力，共有5人得分達雙位數，帕塞獅繳出18分、11籃板，高國豪同樣拿下18分、4助攻，德魯貢獻17分、12籃板、4助攻與3阻攻，曾柏喻也有17分、6助攻的全面表現。

國王方面，沃許本攻下全場最高30分、18籃板，杰倫進帳16分、4助攻，李愷諺則繳出9分、9籃板、5助攻、4抄截，但整體火力仍無法在關鍵時刻壓過對手，最終吞下敗仗。

