高國豪沒有明天? 今晚在滿場林書豪球衣輝映下踏平國王城堡
攻城獅隊開國元勳布拉(左，亦名辛巴)已經歸隊，將是總教練威森的重要奇兵。 (潘安彥攝影)
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】自從被TPBL聯盟判處無限期停賽後，新竹攻城獅隊指標幸本土球星高國豪陷入沒有明天的危機，在球團和聯盟同意解禁可以出賽後，高國豪打出脫韁野馬的氣勢，幫助攻城獅隊擺脫4連敗命運，繼聖誕夜新竹主場迎戰桃園雲豹隊獲勝後，今天前進新莊，又在全場掛滿林書豪NBA各隊球衣輝映下，創出驚人的61.5%命中率，奪下18分，幫助攻城獅隊以97比90踏平國王城堡。
新竹攻城獅隊上半時最多以20分之多領先國王，但第三節國王隊靠沃許本出色發揮竟然在節末追平分數，單節拉出31比11的優勢，但新竹攻城獅隊的防守在最後一節確保勝利重回懷抱，包括雙衛高國豪、曾柏喻主宰攻勢，合力攻下35分(包括高國豪單節9分、小黑5分)，攻城獅隊勝率重回五成，與夢想家、戰神隊暫時並列聯盟第三。國王隊勝率下滑到42.9%的聯盟倒數第2，晉級季後賽之路亮起紅燈。
高國豪對決林書緯，命中率高達61.5%。 (潘安彥攝影)
