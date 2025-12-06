高國豪深夜發聲向兄嫂道歉！承諾約束言行：不再發表不實指控

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

職籃TPBL新竹御嵿攻城獅球星高國豪，去年被爆出私約哥哥高國強的老婆，衍生出高家3兄弟在餐廳當眾互毆的衝突，甚至鬧上法院互告傷害，高國豪也遭到停賽處分。近日因互毆畫面流出，再度掀起熱議，高國豪妻子日前替丈夫喊冤，強調是高國豪哥哥們不請自來，對高國豪圍毆拳打腳踢，高國強與妻子昨（5）日則發聯合聲明駁斥是高國豪先動手，雙方各說各話。對此，高國豪昨日深夜發聲明，向哥哥、嫂嫂及姪女道歉，「今後會更加約束自己的言行，不再發表不實指控。」

廣告 廣告

高國豪昨日深夜發聲明，向哥哥、嫂嫂及姪女道歉，承諾「今後會更加約束自己的言行，不再發表不實指控。」（圖／高國豪IG）

高國豪妻子日前喊冤指出，「私約二嫂」的說法並非事實，懇請媒體或個人停止傳播或散布不實內容，並強調去年12月衝突當天，高國豪僅與父親及其他親屬相約聚餐，大哥高聖文與三哥高國強不請自來，對高國豪妻兒言語挑釁並攻擊國豪，對他拳打腳踢，高聖文還恐嚇「要打斷你的腿」、「讓你再也不能打球」，高國強也說「今日就是要來找碴」，事件已交由司法審理。另爆料高國強一家曾以「私約」一事向他們勒索30萬封口。

不過高國強與妻子昨日發聲明反駁，強調聚餐當天是父親希望他與太太及高聖文為他接風洗塵，溝通過程中，高國豪先攻擊2個哥哥，還以不堪入耳的詞彙辱罵高國強的妻子與幼女。至於「私約」事件，高國強妻子也解釋是發生在2021年9月間，當時她與高國豪素不相識，直到認識先生前也未與高國豪見過面。聲明也強調勒索30萬屬無稽之談，該金額是訴訟程序中，提出的和解方案及請求賠償金額，絕非勒索。

對此，高國豪昨日再發聲明道歉，強調未理性尋求解決糾紛管道，任令情緒失控挑起暴力行為實屬不當，也對於出言侮辱哥哥、嫂嫂及侄女鄭重道歉。他也就去年於社群平台發文，引發一連串對嫂嫂的網路霸凌事件道歉，「今後會更加約束自己的言行，不再發表不實指控。」並期許自己未來更加負責地承擔起公眾人物應有的素養。

高國豪昨日深夜發聲明，向哥哥、嫂嫂及姪女道歉，期許自己未來更加負責地承擔起公眾人物應有的素養。（圖／高國豪IG）

高國豪道歉聲明全文如下：

一、本人高國豪就民國（下同）113年12月3日之肢體街突事件向社會大眾致上最真摯的歉意，作為公眾人物未理性尋求解決糾紛管道，而任令情緒失控挑起暴力行為實屬不當，我已深自反省檢討，很抱歉為社會做了最壞的示範。另就出言侮辱哥哥高國強先生、嫂嫂劉家菱小姐以及我的侄女，我也在此鄭重道歉，對不起。

二、另外，本人也就去年於社群平台之發文，並因而引發一連串對嫂嫂劉家菱小姐之網路霸凌事件道歉，我已深刻反省之前對劉家菱小姐之針對性言論，今後會更加約束自己的言行，不再發表不實指控。

三、最後再次為私事佔用社會新聞版面致上歉意，因為自己的不當行為對社會帶來不佳的觀感，我很抱歉。期許經由這次事件，未來更加負責地承擔起公眾人物應有的素養，讓相信我的團隊、球迷們不再失望，我也將持續專注於我熱愛的運動而能事業精進，謝謝大家。

高國豪

中華民國114年12月5日

更多FTNN新聞網報導

高國強夫妻發聲反擊！否認勒索30萬 指控高國豪「先動手」

家宴變格鬥場！高國豪妻子4點聲援丈夫 還原過程：2位哥哥不請自來圍毆國豪

高國豪9月被起訴「遲3個月才禁賽」 TPBL坦言完全不知情：溝通有誤差

