高國豪深夜致歉兄嫂盼平息爭議 「不再發表不實指控」

高國豪發聲致歉。（圖／翻攝臉書／新竹御嵿攻城獅 Hsinchu Toplus Lioneers）

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅球員高國豪，近來因家庭紛爭再次成為輿論焦點。延續去年「私約二嫂」事件引發的爭議，高國豪與其親哥哥高國強爆發肢體衝突，雙方互告後再掀波瀾。高國強與妻子於12月5日下午發表聲明說明事發始末，當日晚間，高國豪也透過社群平台向哥哥、嫂嫂及侄女公開道歉，並承諾將自律行為、全力投入球場表現，盼不再辜負球迷期待。

回顧整起事件，高國豪早於去年便因與二嫂私下聯繫，導致外界非議。近日再度爆出，高氏兄弟在去年底聚餐時因言語衝突演變為肢體衝突。相關案件今年9月已由宜蘭地檢署提起公訴，球團及聯盟得知後，分別對高國豪進行停賽處分。

廣告 廣告

事發後，高國豪的妻子於12月2日透過社群發聲，表示當日高國強與另一位哥哥並未事先通知便前來會面，兩人聯手對高國豪施壓，形同「二打一」。此外，她還控訴高國強夫婦索取30萬元作為封口費。

對此，高國強夫婦於5日下午回應指出，當天聚會為父親主動召集，希望家人面對面溝通化解心結，然而對話過程中，高國豪及其妻子情緒激動，甚至高國豪先動手造成場面失控。他們強調，所謂30萬元並非封口費，而是針對該次衝突中雙方互毆事件所要求的賠償金，且與「私約二嫂」一事並無關聯。他們指出，在法院協調過程中提出此金額作為和解條件，但高國豪方面拒絕接受。

針對這場家庭風波，高國豪在聲明中坦承自己言行不當，向家人致歉，表示將更加約束自我，以球場表現回應支持者期待。整起事件雖尚未完全落幕，但高國豪釋出善意，顯示願意為修補關係做出努力。

高國豪道歉。（圖／翻攝IG／kaooscar）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

大谷翔平WBC展現二刀流？ 羅伯斯鬆口：只會當DH

林岱安7年大約轉戰富邦悍將 告別統一獅11年情誼

PLG賽制大變革！ 明年起比賽時間縮短為40分鐘