高國豪深夜震撼彈！發長文向兄嫂低頭認錯

（記者周德瑄／綜合報導）TPBL新竹御嵿攻城獅球星高國豪捲入家務風波，日前爆出與親哥哥互毆並互告傷害。高國豪於5日深夜發出長文聲明，正式向兄嫂致歉。他在文中坦承因情緒失控引發肢體衝突，並對過去針對兄嫂的霸凌言論反省，承諾未來將謹言慎行，不再讓球迷失望。

圖／高國豪歷經家務風波與互毆爭議後，於深夜發布正式聲明向兄嫂及社會大眾致歉。（翻攝高國豪Instagram）

整起事件源於高家兄弟長期的摩擦，先前高國豪妻子曾指控哥哥一家勒索封口費，且在聚餐時聯手欺負高國豪。對此，二哥高國強夫妻發出聲明駁斥，指出當時是父親希望能解開兄弟心結而安排聚餐，未料溝通時高國豪情緒激動先行動手。至於所謂的三十萬金額，實為雙方在法院針對鬥毆案件洽談和解時，高國強方提出的賠償請求，並非勒索，但當時高國豪並未接受和解。

面對連日來的負面輿論，高國豪最終選擇公開致歉。他在聲明中承認在衝突當下未能理性解決問題，任由情緒失控引發暴力行為，做了最壞示範，同時也對出言侮辱兄嫂與姪女表達歉意。此外，針對去年在社群媒體上引發對嫂嫂的網路攻擊，他也承認曾發表針對性言論，承諾日後不再發表不實指控。高國豪強調，已經深自反省，未來會負起公眾人物應有的責任，讓支持他的團隊不再失望，並將重心回歸到熱愛的籃球運動上。

圖／高國豪深夜在社群道歉聲明。（翻攝高國豪Instagram）

