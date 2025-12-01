高國豪爆私約二嫂...半年後全武行！3兄弟「2打1」鬧上法院 攻城獅球團回應了

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

職籃TPBL新竹攻城獅當家球星高國豪去年爆出「私約」二哥高國強妻子劉家菱事件引爆家庭不睦，三兄弟在去年底於宜蘭蘇澳某餐廳爆發激烈肢體衝突，驚動警方到場，雙方互告傷害、恐嚇等罪，案件將於12月10日宣判。對此，攻城獅球團回應，事件進入司法程序，高國豪將自行處理私領域，球團不發表意見。

職籃TPBL新竹攻城獅當家球星高國豪去年12月與大哥高聖文、二哥高國強爆發肢體衝突。（圖／翻攝畫面）

事件回溯至去年6月，高國豪被爆「私約」胞兄高國強妻子劉家菱，引發婚姻與家族爭端。高國豪一度否認指控，後來與妻子在IG發出4點「最終聲明」，內容坦承「遇上我的太太前，確實有過不成熟行為」，為造成困擾致歉。然而家族裂痕並未因此癒合，衝突在同年12月再次爆發。

根據檢警調查，去年12月3日，高國豪與大哥高聖文、二哥高國強在宜蘭蘇澳某餐廳聚會時因細故再度發生口角。三兄弟最初在餐廳內爆發爭執，高國豪遭兩名哥哥徒手推擠，期間還有人大喊「你老婆做了什麼事！」場面混亂。爭吵隨即延伸至餐廳外，雙方情緒失控、動手互毆，高國豪甚至朝攝影者怒罵「婊子」。

高國豪和哥哥互毆，一度被壓制在地上。（圖／翻攝畫面）

調查指出，高國強率先對高國豪拳打腳踢，戴姓表哥上前試圖勸阻未果，高父則先拉住高聖文。高國豪展開反擊，以拳頭揮擊高國強。高聖文推開父親後加入衝突，以抱姿壓制高國豪在地，甚至脅迫「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」，其後數名親戚合力將人拉開，衝突才逐漸停歇。警方接獲報案到場時，三人仍持續對罵，情緒難以平息。

事後，高聖文、高國強與高國豪三人互相提出傷害與恐嚇告訴。三兄弟在偵訊時皆坦承犯行，宜蘭地檢署於今年9月偵結，全案依傷害、恐嚇等罪嫌起訴3人，法院12月10日將作出判決。

針對高國豪涉入暴力與法律糾紛，新竹攻城獅球團表示，高國豪的私領域本人自行處理，球隊尊重司法程序，不會針對案件內容發表意見。

