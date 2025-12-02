高國豪爆私約二嫂！3兄弟反目街頭互毆 老婆發文：這個陷害要持續多久

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／陳韋劭報導

新竹攻城獅隊球星高國豪和其老婆。（圖／翻攝畫面）

新竹攻城獅球星高國豪被爆出「私約」二哥高國強的妻子劉家菱，雙方多次隔空互嗆。去年底，高國豪與二哥高國強、大哥高聖文在蘇澳一處餐廳外大打出手，影片曝光引起社會關注。高國豪的老婆今天在Threads發文「這個陷害要持續多久？！」並稱當天狀況不是一起聚會吃飯。

去年6月間，高國豪被爆出私下偷約二哥高國強的妻子劉家菱，隨即引起軒然大波，高國豪即便數度出面澄清，但雙方依舊在社群媒體上爆發隔空口水戰，導致風波難以平息，最終是高國豪與妻子出面說明，並發布「4點最終聲明」強調私事不該打擾社會大眾，對於占用版面深表歉意，未來將不再做出回應。

高國豪嫂嫂發文自稱被高國豪老婆網路攻擊長達1年，甚至爆料「某次酒後（職場性騷擾同事）被老婆搧嘴巴忘了嗎？」、「哥哥的女友妳哪位沒約過？」另貼出截圖，內容是高國豪傳訊息給她「妳好好上班」、「等等跑去妳家混」、「該蹲下的是謊言者不是我們」予以反擊。

高國豪和哥哥在蘇澳一處餐廳外互毆。（圖／民眾提供）

去年12月，高家在宜蘭蘇澳某餐廳辦家庭聚會，高家三兄弟爆發嚴重肢體衝突，高國豪對大哥高聖文提告傷害，並與二哥高國強互告傷害，宜蘭地檢署已於已依法起訴3人，案件將於近日宣判。

高家三兄弟互毆影片曝光後，再度掀起熱議，攻城獅宣布高國豪將自主停賽並暫停參與球隊活動，聯盟也表示高國豪將以停賽處分。

高國豪的老婆今天在Threads發文，這個陷害要持續多久？！兄弟爬山，各自努力。另在留言處透露，當天狀況不是一起聚會吃飯。網友留言，搞成這樣也太難看了。但高妻並未在多做回覆。

