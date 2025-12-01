高國豪爆私約二嫂「3兄弟當街肉搏」！他噴「弄斷你的腳」球團回了

社會中心／綜合報導

新竹攻城獅球星高國豪，因涉及「私約」二哥高國強妻子一事，與家人關係陷入緊張，去年底甚至與兩位哥哥在宜蘭蘇澳的餐廳爆發激烈衝突，雙方互控傷害，案件已進入司法程序。對此，攻城獅球團回應，高國豪的私人問題由他自行處理，球團不介入也不發表評論。





新竹攻城獅球星高國豪，因涉及「私約」二哥高國強妻子一事，與家人關係陷入緊張。（圖／翻攝自IG@kaooscar）









整起風波起於去年6月，當時傳出高國豪與胞兄高國強的妻子互有往來，引起家族不滿與婚姻爭議。雖然他起初否認，隨後與妻子共同在社群平台發出「最終聲明」，坦承「在遇見太太前確實有過不成熟的行為」，並向外界道歉，但家族間的嫌隙仍未化解。根據《ETtoday新聞雲》報導，同年12月，三兄弟再度在蘇澳某餐廳前起衝突，當時高國豪遭兩位哥哥推擠，現場有人怒吼「你老婆做了什麼事！」，隨後三人衝出門外繼續拉扯扭打。影片中可見高國豪脫下上衣反擊，拳腳相向場面失控，即使警方趕到現場，兄弟仍互罵不休，全程約三分鐘。

高國豪與妻子去年發布共同聲明，坦承「在遇見太太前確實有過不成熟的行為」。（圖／翻攝自IG@kaooscar）









檢警調查指出，當天高聖文、高國強因小事與高國豪爭執，兩人情緒失控欲動手，戴姓表哥上前勸架卻未能阻止，高國強對弟弟拳打腳踢。隨後高國豪反擊，高聖文也上前壓制弟弟，甚至恐嚇「我要弄斷你的腳，讓你再也不能打球」，直到親屬出面拉開才結束。事後三人互告傷害與恐嚇罪，並皆承認動手，宜蘭地檢署在9月偵結起訴，目前等待法院裁決。針對此事，攻城獅球團重申，事件屬球員私人範疇，尊重司法調查結果，球隊不會再作回應。









