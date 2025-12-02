生活中心／綜合報導

職籃攻城獅球星高國豪去年爆出私約"二嫂"風波後，去年底與大哥、二哥家人聚餐時，又吵到大打出手，還一路從店內打到店外，事後互控傷害、恐嚇，下周三就要宣判。高國豪原定明天將出賽，但球團緊急宣布，高國豪即日起停賽處分。他最新發文致歉，身為職業球員，不該情緒失控，做出不良示範，深感懊悔並願意承擔責任。

球星高國豪家族聚餐竟爆發全武行，和大哥二哥，從餐廳打到大街上。球星高國豪vs.二嫂：「都是因為妳XX，沒關係你繼續講。」高國豪看到二嫂拍攝，立刻破口大罵。一群人扭打成一團，高國豪還脫下上衣，卻被大哥壓倒在地，威脅要「弄斷你的腿」。

高國豪爆私約「二嫂」與兄弟互毆 攻城獅：即日起停賽

球星高國豪去年家族聚餐，竟爆發全武行（圖／民眾提供）

大哥vs.球星高國豪：「真的很丟臉兄弟做成這樣，怪你這兩個。」高國豪的太太，也抱著小孩，和二嫂對嗆，連警察都出動了。高國豪太太：「三個欺負一個，三個欺負一個。」餐廳業者：「他們進去不久就吵起來了，後面三個人進去了，我有進去叫他們先出來，不要在裡面的惹事情，然後他們就到外面了對。」民眾：「但是因為有聽到吵架聲音，然後才發現就是有一群人在打架，打得兇嗎？打得兇。」

去年六月，他被二嫂控訴私約、騷擾，先強烈否認，後來夫妻共同發四點聲明，為「年輕有過不成熟的行為」致歉，卻已埋下導火線。九月曾疑似罵嫂嫂「高家出現妳這樣的人，有夠丟臉可悲，親兄弟變成這樣，還不是因為妳」，但後來刪文。妻子如今再上火線，仍駁斥「私約二嫂」。還說當天是兩個哥哥不請自來，一來就挑釁，先動手圍毆高國豪。兄弟互相提告傷害、恐嚇，12/10就要宣判。

高國豪爆私約「二嫂」與兄弟互毆 攻城獅：即日起停賽

高國豪今（２）發出聲明致歉，強調做出不良示範深感懊悔（圖／民視新聞）

高國豪發文道歉，對不起，身為職業球員，不該做出不良示範，深感懊悔並願意承擔責任，不論球隊做出任何懲處，都會全數接受。球團則宣布，即日起高國豪自主停賽，直至聯盟裁決公布。高國豪家務事登上媒體版面，不只重創形象，也影響職業身涯。

原文出處：高國豪爆私約「二嫂」與兄弟互毆 攻城獅：即日起停賽

