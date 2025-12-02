高國豪爆「私約二嫂」三兄弟街頭互毆 聯盟宣布即日起禁賽！球團發聲

TPBL新竹攻城獅隊球星高國豪。（圖／翻攝自IG，kaooscar）

TPBL新竹攻城獅隊球星高國豪去年爆出「私約二嫂」爭議，當時他透過律師發聲澄清「未與劉小姐有任何不正常往來」；嫂嫂則回擊「哥哥的女友哪位你沒約過」。去年底，高國豪與大哥高勝文、二哥高國強爆發衝突，在餐廳外互毆，事後3人互相告進法院，案件將於近日宣判。隨著爭議再度發酵，球團及聯盟今天（2日）相繼做出回應。

針對近期高國豪相關事件，新竹御嵿攻城獅球團說明，關於外界再度提及之「私約兄嫂」內容，該事件為當事雙方婚前之私人事務，其後續描述若有與事實不符之不實指控，球團將支持高國豪依法維護自身權益。關於2024年底的當街衝突事件，雖高國豪出於保護家人之意圖，但行為本身仍需負起相關法律責任，並接受後續球隊與聯盟之懲處。

攻城獅表示，此事件已進入司法程序。自即日起，球團宣布高國豪即日起禁賽並暫停參與球隊活動，直至聯盟裁決公布。球團將依照司法判決結果進行後續懲處討論。此外，球團將配合並尊重聯盟紀律委員會後續所作之任何決議。

TPBL稍早指出，高國豪近期因場外私人糾紛並引發公共爭議事件，依據《賽務規章》第五章「行為規範與懲處」之第一條第三點，決議即日起處以停賽處分，直至此次事件司法程序有宣判結果為止。

此外，聯盟收到判決結果後，將召開紀律委員會，議決最終懲處結果。聯盟強調，職業球員身為公眾人物，更應注重自身情緒管理與社會責任，並應維護職業運動員形象。

