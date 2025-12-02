高國豪爆「私約嫂嫂」！三兄弟街頭互毆互告 IG被酸爆

高國豪。（圖／翻攝自IG／kaooscar）

新竹攻城獅隊球星高國豪，去年被爆出「私約嫂嫂」爭議，當時他曾透過律師發聲明澄清「未與劉小姐有任何不正常往來」，嫂嫂則回擊「哥哥的女友哪位你沒約過」。去年底，高國豪與大哥高聖文、高國強爆發衝突，在餐廳外互毆，事後3人互相告進法院，案件將於近日宣判。不過，事件曝光後，高國豪IG遭到網友洗版狠酸，而高國豪本人並未回應。

去年6月，高國強的老婆劉家菱在個人社群上指控高國豪試圖「私約」她，高國豪數次澄清「謹請劉家菱小姐自重，切勿再行散佈不實謠言」，高國豪的妻子也曾在IG發文聲援丈夫，「劉家菱小姐，請你拿出證據證明我先生有私訊妳約妳，沒有證據為何要來打擾我們？」

後來，雙方多次隔空互嗆，高國豪與妻子則發出「最終聲明」，坦承遇上太太前確實因為年輕不成熟行為，造成了許多的紛擾，並強調私事不該打擾社會大眾，未來不會再做出回應。

同年12月，高家在宜蘭蘇澳某餐廳辦家庭聚會，高家三兄弟卻爆發嚴重衝突，檢警調查指出，高勝文、高國強先作勢要打高國豪，戴姓表哥試圖上前勸阻，高國強朝高國豪揮拳，高國豪與高國強持續拉扯，高父制止兒子無效，高聖文推開父親並抱住高國豪，將他壓制在地，直到親戚們上前拉開3人，才讓高國豪掙脫。

從相關畫面可以看到，高國豪一度脫掉黑色上衣，繼續嗆聲哥哥「單挑啊」，雙方也不斷朝對方頭部狂揍，旁邊則有孩童被嚇哭。警方接獲報案到場，三兄弟仍持續怒罵彼此，過程影片長達3分多鐘。

事後，三兄弟互告傷害、恐嚇等罪，高聖文、高國強、高國豪均對犯行坦承不諱，宜蘭地檢署9月偵結，全案依傷害、恐嚇等罪起訴3人，案件將在本月宣判。

對此，高國豪目前尚未回應，但已有大批網友湧入其IG留言，「國豪加油，專注在球場上！其他的事情都不重要」、「你哥為什麼要扁你？」、「餃子好吃否～」、「到底有沒有吃餃子？」、「繼高中後再次交手，兄弟對決」、「想說聲加油！當得不到好處的人，想看你垮台時，更需要活得有品質、照顧好真正的家人」。

