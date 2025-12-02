高國豪爭議事件簿1／私約二嫂還不夠？大嫂爆也曾被騷擾

高國豪曾被爆私約二嫂，雙方其後更在社群平台多次隔空互嗆。（圖／翻攝自高國豪IG）





TPBL新竹攻城獅後衛高國豪去年6月捲入「私約二嫂」風波，引爆家庭糾紛。二嫂劉家菱公開指控高國豪，雙方其後在社群平台多次隔空交火，高國豪還遭嗆「哥哥的女友你哪位沒約過？」暗示疑似連大嫂也曾遭騷擾。《EBC東森新聞》帶您回顧整起事件的完整經過。

2024年6月，高國豪的二嫂劉家菱指控他透過IG以不正常方式私訊、邀約外出，稱自己曾遭到騷擾，此事在網路上迅速引發熱議。高國豪隨即委由律師發布聲明，強烈否認相關指控，指對方惡意散播「主動私訊」「不正常邀約」的不實謠言，並警告若持續散布將依法追究。

高國豪再於IG限動公開律師函，強調自己與劉家菱並無任何不正常往來，指出二嫂的行為已侵害他與妻子的名譽，甚至影響與球團的關係。事件延燒多日後，高國豪與妻子發布「最終聲明」，坦言自己「確實有過不成熟行為」並致歉，整起風波才逐漸落幕。

同年9月，高國豪又與二嫂起衝突，兩人在Threads隔空對話。高國豪當時在文中怒批：「高家出現妳這樣的人，真的有夠丟臉可悲！」還指稱兄弟失和的原因全是因為對方，痛斥對方到處散播不實言論、對號入座，甚至質問：「還要再讓高家搞得雞犬不寧多久？」雖文中未指名道姓，但外界猜測他是在開嗆二嫂劉家菱。

隨後，劉家菱也在Threads發長文反擊，表示自己：「被高國豪老婆網路攻擊長達一年」，並爆出高國豪曾酒後性騷擾同事，還被老婆搧巴掌，甚至爆料：「你忘了車子被老婆打爆小時鐘後，用新台幣受教訓的滋味？」最後更狠嗆：「哥哥的女友妳哪位沒約過？」並貼出對話截圖。兩人公開互相指控，再度掀起熱議，整起事件也因此又浮上檯面。

