高國豪爭議事件簿2／3兄弟互毆進警局 妻怒嗆：娶她高家才變這樣

職籃新竹攻城獅球星高國豪因「私約二嫂」引發家族嚴重糾紛，兄弟三人大打出手。（圖／東森新聞）





新竹攻城獅球星高國豪去年9月捲入「私約二嫂」風波，事隔約3個月，高家三兄弟在餐廳聚會時因再度提及此事爆發激烈口角，甚至從店內一路打到馬路邊，最終互相提告，訴訟進入司法程序。球團也發布聲明，宣布高國豪將停賽，待司法判決出爐後再行處理。

高國豪與家人於2024年12月3日在宜蘭蘇澳的一間餐廳聚會時，在飯桌上提到過去的「私約二嫂」事件，高國豪與二哥高國強先爆發衝突，大哥高聖文隨後加入戰局，最終演變成三兄弟互毆，三人在餐廳內互相揮拳、場面混亂，甚至當時還有孩童在旁。

廣告 廣告

三人的衝突一路延伸至餐廳外馬路，高國豪情緒激動，遭二哥怒吼後轉向拍攝的二嫂出言辱罵，二嫂則當場回嗆，兩位兄長即上前動手毆打高國豪。期間，大哥高聖文還威脅「要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」，二哥則喊道「真的很丟臉啦！兄弟做成這個樣子」，一旁高國豪妻則抱著孩子怒吼「就是因為你娶了劉家菱，高家才變成這個樣子」。最後父親及表哥出面勸阻，加上警方到場下才平息衝突，而事發當下的側拍影片也在網路上流傳。

事發後，高國豪與兩位兄弟互告傷害、恐嚇等罪，案件經宜蘭地檢署偵結起訴，全案將於12月10日宣判。對此，高國豪所屬球團發布聲明表示，雖其出於保護家人的意圖，但仍需承擔法律責任，因此即日起對高國豪處以自主停賽並暫停參與球隊活動，直至司法程序有結果，同時將配合聯盟紀律委員會後續決議。

對此，高國豪在IG限時動態公開道歉，表示：「造成社會負面觀感，我很抱歉」，並澄清當天並非自己故意挑釁，也不是主動發起紛爭，強調一切交由司法處理，同時向球迷與大眾致上歉意，「我深感懊惱並願意承擔責任」，同時強調未來將全數接受球隊或聯盟的任何懲處，也尊重司法程序與判決，並承諾藉此事件深刻反省。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

二嫂正面曝！高國豪遭哥2打1 妻抱孩護尪

高國豪兄弟街頭互毆！曾被控「詐騙業配」 爭議曝光

高國豪遭爆私約二嫂、互毆親哥 先「OK」再道歉

