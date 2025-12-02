高國豪爭議事件簿3／2年前挨控詐騙業配！對話細節曝

高國豪過去被爆曾答應店家協助宣傳鞋款，卻最終未履行承諾，甚至已讀不回。（圖／TPBL提供）





職籃球星高國豪近期接連爆出爭議，除了「私約二嫂」風波與兄弟互毆事件引發網路熱議外，還被網友翻出過去疑似涉及「業配詐騙」。原本答應協助宣傳的合作未履行，甚至有其他人也指出遭遇同樣手法，疑似非單一事件。

2023年一位PTT鄉民於轉載一篇臉書貼文，原PO表示，自己在2020年11月私訊高國豪詢問業配相關事宜，高國豪指定一雙市價約1萬3的NIKE李小龍白色球鞋，談定價錢後，對方也承諾會在IG發文標記原PO的賣場作為宣傳。

從原PO提供的對話紀錄顯示，他先向高國豪詢問業配報價。高國豪回覆過去曾有廠商找他宣傳鞋款，原價1萬多的球鞋，對方以8000元出售，並強調：「我其實發一個文也不少」因此，原PO直接砍價，一口氣喊價5000元，條件僅要求高國豪幫忙發文宣傳，雙方達成共識。

然而，過了一段時間，原PO發現高國豪將球鞋以5000元售出，卻未履行發文承諾，甚至還已讀不回，讓原PO感到相當不滿，怒喊：「到底是怎樣？我店小也不至於這樣搞吧」貼文中還提到，高國豪國小時期曾向原PO借手機至今未還，指控他雖然球技出色「但品行怎樣大家看圖文自己評斷」。在該篇貼文下，也有網友留言指出，朋友的鞋店也曾遭高國豪以相同手法進行業配詐騙。

對此，高國豪昨晚（1日）也緊急在IG限時動態發布兩則道歉聲明，他表示：「很抱歉因為不成熟的行為造成品牌店家損失，我會馬上聯繫店家道歉與賠償」並承諾未來會更加重視自己所作出的承諾。他同時感謝店家在賽季期間提供球鞋的協助。

新竹攻城獅球團也立刻回應，「攻城獅球團對相關店家感到非常抱歉，我們會全力協助國豪與店家聯繫並處理賠償事宜，未來也會更加謹慎把關球員商業合作相關流程。」

