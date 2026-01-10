高國豪私約二嫂爆衝突！大哥嗆「弄斷你的腿、無法打球」下場出爐

社會中心／宜蘭報導

高家三兄弟互嗆後一路拉扯、扭打至餐廳門口外。（圖／翻攝鏡新聞）

「新竹攻城獅」球星高國豪前年爆出「私約二嫂」風波，同年底，高國豪與大哥高聖文、二哥高國強在宜蘭蘇澳一處餐廳外互毆，高聖文揚言「我要弄斷你的腿，讓你再也無法打球」，兄弟三人鬧上法院。互控傷害部分，雙方已達成和解，高聖文涉嫌恐嚇部分，宜蘭地院審理後，判處拘役30日，得易科罰金。

2024年6月間，高國豪被爆出私下偷約二哥高國強的妻子劉家菱，消息曝光後引起軒然大波，儘管高國豪數度出面澄清，但仍無法平息風波，雙方數度在社群媒體上爆發隔空口水戰，最終由高國豪與妻子出面說明，發布「4點最終聲明」強調私事不該打擾社會大眾，對於占用版面深表歉意，未來將不再做出回應。

廣告 廣告

同年12月底，高家三兄弟與家族成員至宜蘭蘇澳某餐廳用餐，過程中再度爆發爭執，期間有人大喊「你老婆做了什麼事！」，兄弟3人一路拉扯、扭打至餐廳門口外，高聖文甚至揚言「我要弄斷你的腿，讓你再也無法打球」等語。

事發後3兄弟互提告傷害，高國豪因遭捶打造成頭部鈍挫傷、上背及左肘挫傷等；二哥高國強則是前胸鈍挫傷、頸部擦傷等；大哥高聖文並未受傷，但因出言恐嚇，被追加起訴恐嚇維安罪。

事件曝光後，高國豪與高國強互控傷害部分已經和解，高聖文揚言「我要弄斷你的腿，讓你再也無法打球」部分，宜蘭地院審理後，依犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30日，可易科罰金，緩刑2年。

更多三立新聞網報導

澎湖海灘疑尋獲失事F-16V戰機殘骸 軍方：已初步排除

高雄橋頭糖廠火警！園區鐵皮屋竄濃煙 古仔灯小卷米粉店燒焦了

驚悚影片曝光！小貨車、賓士路口對決 後輪軸瞬間解體噴飛

脫衣坐檯、場外性交易！嘉義色情KTV酒店被抄 38 CUP爆乳賣淫女團滅

